Lan Thy được cầu hôn

Tối 8/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Cả hai trải qua khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò.

Tối 8/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc trưởng Dustin Tiêu chia sẻ anh cầu hôn Lan Thy ngay sau khi lễ cưới của em họ khép lại. Trong khoảnh khắc đặc biệt, Lan Thy bất ngờ, hạnh phúc. Cô khóc, nói lời đồng ý khi bạn trai trao nhẫn cầu hôn.

Theo Dustin Tiêu, gia đình hai bên, người thân đều có mặt và chứng kiến khoảnh khắc anh cầu hôn Lan Thy. Chuyện tình cảm của họ được người thân, bạn bè ủng hộ.

Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Ảnh: FBNV.

Cả hai trải qua 2 năm hẹn hò, gắn bó kín đáo. Hiện họ chưa lên kế hoạch tổ chức lễ cưới.

"Chúng tôi sẽ thông báo tin vui khi có kế hoạch chính xác", nhạc trưởng nói.

Trên trang cá nhân, Lan Thy cũng khoe loạt ảnh khi được bạn trai cầu hôn.

Lan Thy sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu ảnh. Cô từng dừng học trường y để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô được biết đến khi tham gia phim điện ảnh Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của Hàm Trần.

Nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài, nụ cười tươi tắn. Cô lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim nhờ khuôn mặt đậm chất điện ảnh.

Lan Thy và Avin Lu được cho là có khoảng thời gian hẹn hò trước đây. Cả hai nên duyên sau khi hợp tác Em và Trịnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm bên Avin Lu. Song sau đó, họ chia tay.

Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh) sinh năm 1997, là nhạc trưởng. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Ngoài ra, Dustin đã hoàn thành khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với những giáo viên hàng đầu đến từ Đại Học Yale và Viện âm nhạc Quốc gia Bulgaria.

Sau quãng thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh thành lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vào năm 2019.

Anh đã chỉ huy thành công nhiều đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả.