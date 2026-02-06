Nữ ca sĩ ho ra máu liên tục

Baitoey Rsiam đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cô tức ngực, khó thở và liên tục ho ra máu.

Theo Thairath, trong một bài đăng trên trang cá nhân, Baitoey Rsiam chia sẻ về sức khỏe hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua, cân nặng cô sụt giảm nghiêm trọng. Cô bị đau tức ngực, thở khò khè và ho ra máu liên tục.

"Dạo này, tôi ho nhiều đến nỗi không ăn uống được gì. Tôi nôn sau khi ăn và cơ thể tôi bị chuột rút vì ho. Tôi phải làm gì với cuộc sống của mình đây? Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Cố lên, Baitoey. Trong 3 ngày nữa, tôi sẽ phải gặp bác sĩ chuyên khoa", ca sĩ cho biết.

Baitoey Rsiam cho biết sức khỏe của cô giảm sút thời gian qua. Ảnh: IGNV.

Sức khỏe của Baitoey Rsiam khiến fan lo lắng. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên, mong cô sớm khỏe lại. DJ Man Pattanapol - chồng cũ của Baitoey Rsiam khuyên cô nên gác lại toàn công việc, đi thăm khám bác sĩ và dành thời gian nghỉ ngơi.

Baitoey Rsiam hiện là mẹ đơn thân. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên con gái Nong Wetmon (5 tuổi) trên trang cá nhân. Sau ly hôn, cô và DJ Man Pattanapol giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc, nuôi nấng con.

Baitoey Rsiam là ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Cô và DJ Man Pattanapol đường ai nấy đi vào năm 2024. Đáng chú ý, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận ly hôn ngay trong buổi họp báo diễn ra vào tháng 8/2024.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ khóc và cho biết cả hai đã đi đến thảo luận, thống nhất trước khi đưa ra thông báo chính thức. Baitoey Rsiam không đề cập nguyên nhân bộ đôi tan vỡ. Nữ ca sĩ gặp nhiều bất ổn về tinh thần sau cú sốc ly hôn.

Trước đó, vào năm 2022, vợ chồng nữ ca sĩ từng vướng ồn ào quảng cáo và kêu gọi khán giả đầu tư vào đường dây lừa đảo Forex-3D.

Cả hai sau đó bị triệu tập ở trụ sở cảnh sát để điều tra. Tại đây, Man Pattanaphon thừa nhận vợ chồng anh có mối quan hệ làm ăn với người đứng đầu Forex-3D, nhưng không liên đới vụ lừa đảo. Anh cho biết được trả tự do sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát. Nam nghệ sĩ và Baitoey Rsiam chưa bị bất kỳ nạn nhân nào khởi kiện.

Dù vậy, cả hai bị hủy hàng loạt show diễn sau khi có thông tin họ phải trình diện ở đồn cảnh sát.