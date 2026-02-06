Soobin Hoàng Sơn nhập viện phẫu thuật

Nam ca sĩ cho biết anh vừa trải qua một ca phẫu thuật. Sức khỏe của Soobin Hoàng Sơn chưa ổn định.

Chiều 6/2, trên kênh cá nhân, Soobin Hoàng Sơn đăng tải ảnh đang nằm trong bệnh viện. Nam ca sĩ cho biết vừa trải qua một ca phẫu thuật, hiện sức khỏe chưa ổn định. Vì thế, anh không thể tham dự một sự kiện lễ trao giải diễn ra ở TP.HCM vào ngày 7/2.

"Sơn rất tiếc và xin lỗi mọi người nhiều về việc này. Vì vậy, Sơn hy vọng mọi người sẽ vẫn chia vui cùng nhau nhé", anh chia sẻ.

Thời gian gần đây, Soobin Hoàng Sơn khiến fan lo lắng vì gặp một số vấn đề sức khỏe. Cuối tháng 12/2025, nam ca sĩ cho biết anh bị phù nề niêm mạc mũi, sung huyết cuốn mũi giữa. Soobin Hoàng Sơn còn bị sung huyết niêm mạc họng và chảy mủ ở amidan.

Soobin gặp vấn đề về sức khỏe thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Năm 2025 tiếp tục là một năm thành công của Soobin Hoàng Sơn. Anh tổ chức thành công SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL tại TP.HCM với sự tham gia của khoảng 10.000 khán giả. Đêm nhạc thỏa mãn mong đợi của khán giả khi được dàn dựng công phu, chỉn chu với cấu trúc nhiều chương tách biệt, thể hiện hình ảnh Soobin trên từng chặng hành trình nghệ thuật suốt 14 năm qua.

Tại Làn sóng xanh 2025, Soobin Hoàng Sơn được vinh danh là ca sĩ của năm. Trong khi đó, tại Mai Vàng 2025, anh cũng chiến thắng hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Trên sân khấu, nam ca sĩ cảm ơn gia đình, công ty quản lý, cộng đồng fan và khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ anh. "Tôi sẽ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, để cống hiến cho đất nước, âm nhạc, khán giả", anh bày tỏ.

Soobin sinh năm 1992, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Dancing in the Dark, Tháng Năm… Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và thành công hâm nóng tên tuổi để trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất thời gian qua.