Á khôi Phương Linh vừa bị tạm giữ là ai?

Theo VTC News, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi có khách mua dâm có nhu cầu. Không dừng lại ở đó, Linh còn tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái bán dâm cho khách nhằm mời chào, giới thiệu và để khách lựa chọn. Sau khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Bùi Thị Phương Linh được biết đến là Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Cuộc thi diễn ra vào tháng 4/2025 tại Hà Nội.

Cô sinh năm 2004 quê ở xã Phúc Sơn, Hà Nội. Phương Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, hình thể cân đối, khuôn mặt ưa nhìn. Tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Phương Linh từng chia sẻ sau cuộc thi, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Song sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Bùi Thị Phương Linh không tham gia bất cứ hoạt động nào khác. Cô cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội.