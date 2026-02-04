Hailey Bieber không nội y xuống phố

Vợ của Justin Bieber khoe vóc dáng thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn khi diện crop-top cùng quần jeans dạo phố.

Theo Daily Mail, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Hailey Bieber một mình dạo phố trong trang phục đời thường. Cô diện crop-top cùng quần jeans phom rộng, đeo kính râm khi dạo phố ở Los Angeles (Mỹ).

Hailey Bieber khoe khéo hình thể cân đối với vòng eo săn chắc. Cô diện mốt không nội y và trên tay là ly cà phê. Sau đó, vợ của Justin Bieber say sưa nói chuyện điện thoại.

Hailey Bieber dạo phố một mình ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Backgrid.

Tối cùng ngày, cô tiếp tục có cuộc hẹn với bạn thân Zoë Kravitz tại nhà hàng Sushi Park ở West Hollywood, một địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong buổi đi ăn, Hailey khoác áo da đen phối cùng áo thun trắng bên trong. Người mẫu tạo kiểu tóc mới và trang điểm đậm.

Trước đó không lâu, Hailey Bieber đi cùng chồng tới Grammy 2026. Justin Bieber trình diễn tiết mục Yukon gây bùng nổ khán phòng. Song anh trắng tay tại lễ trao giải năm nay.

Hailey khá bận rộn thời gian qua. Cô vừa vun vén tổ ấm và chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chỉ tham gia các hoạt động làm mẫu ảnh, quảng cáo...

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2025, nữ người mẫu chia sẻ cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại bên Justin, dù mối quan hệ của cả hai thường xuyên bị công chúng soi mói, bàn tán.

"Chúng tôi đều rất muốn bảo vệ con trai mình, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dù vậy, những vấn đề trong cuộc sống của chúng tôi dường như luôn nhận được sự chú ý, nên chúng tôi sẽ đối mặt với từng thử thách khi nó đến", Hailey nói.

Hailey và Justin Bieber kết hôn từ năm 2018. Cặp sao đã có một con trai tên Jack Blues. Suốt nhiều năm qua, 2 người liên tục đối mặt với tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, họ vẫn nhiều lần thể hiện sự gắn bó và đồng hành cùng nhau trước công chúng.