Kim Kardashian mặc xuyên thấu khi hẹn hò

  • Thứ tư, 4/2/2026 10:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao truyền hình thực tế gợi cảm với đầm xuyên thấu trong buổi hẹn hò bí mật với bạn trai ở Paris (Pháp).

Theo Daily Mail, cánh săn ảnh bắt gặp khoảnh khắc Kim Kardashian xuất hiện tại nhà hàng Aqua Kyoto ở Paris để hẹn hò với ngôi sao Lewis Hamilton. Ngôi sao truyền hình thực tế gợi cảm với thiết kế xuyên thấu, khoe khéo nội y của thương hiệu SKIMS.

Cô kết hợp với quần legging và giày cao gót Balenciaga cùng tông màu. Kim Kardashian khoác ngoài chiếc áo nhung đen ấn tượng do stylist Dani Levi lựa chọn.

Bà mẹ 4 con cũng chia sẻ hình ảnh trong bữa ăn tối tại nhà hàng này. Cô đăng video khi đang trên ngồi trên sân thượng với hướng nhìn ra Tháp Eiffel.

Kim Kardashian anh 1

Kim Kardashian diện đầm xuyên thấu khi hẹn hò với ngôi sao F1. Ảnh: Backgrid.

Theo Page Six, Kim Kardashian và Lewis Hamilton thưởng thức bữa tối và nói chuyện trong khoảng 3 tiếng ở đây. Sau đó, ngôi sao F1 di chuyển ra sân bay, còn Kim Kardashian trở về khách sạn Costes.

Hiện cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận về chuyện tình cảm.

Gần đây, họ cùng nhau tham dự bữa tiệc đêm giao thừa của Kate Hudson ở Aspen, Colorado. Nữ diễn viên phim All's Fair tỏa sáng trong bộ trang phục đen xuyên thấu lấp lánh bất chấp thời tiết lạnh giá, trong khi Hamilton lại diện một bộ trang phục lịch lãm.

Hamilton và Kardashian đã quen biết nhau từ ​​năm 2014. Hamilton từng có mối quan hệ thân thiết với chồng cũ của Kardashian, Kanye West.

Trước Hamilton, Kim Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng khép lại vì ngôi sao Keeping Up With the Kardashians muốn tập trung chăm sóc các con.

