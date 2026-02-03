Sĩ Thanh bị phản ứng khi dự sự kiện web cá độ

Sĩ Thanh và Tiểu Vy đều dự sự kiện giải đua xe, hiện diện nền tảng cá cược phi pháp. Hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi, trong khi Sĩ Thanh vẫn giữ động thái im lặng.

Một ngày sau khi hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc Sĩ Thanh và Tiểu Vy cùng tham dự sự kiện giải đua MotoGP tại Malaysia nhưng xuất hiện nhiều biểu tượng nhà cái được chia sẻ, bàn luận trên mạng xã hội, hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua này.

Trong khi đó, Sĩ Thanh vẫn giữ động thái im lặng. Đáng nói, đến sáng 3/2, cựu diễn viên còn giữ video quay lại loạt hình ảnh tại sự kiện này trên trang cá nhân. Trong video cô đăng tải xuất hiện nhiều hình ảnh của web cá độ phi pháp. Sĩ Thanh đang vấp phải những phản ứng trái chiều xoay quanh sự việc vừa qua.

Thời gian gần đây, Sĩ Thanh cũng nhiều lần vướng tranh luận liên quan đến phong cách thời trang. Đáng chú ý, khi xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM năm ngoái, Sĩ Thanh bị chỉ trích vì diện bộ đồ bó sát màu hồng nổi bật. Trước những tranh cãi, Sĩ Thanh thường chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích.

Sĩ Thanh nhiều lần vướng ồn ào về phong cách thời trang. Ảnh: FBNV.

Sĩ Thanh, tên thật Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò VJ sau đó lấn sân ca hát và diễn xuất nhưng sự nghiệp còn khá mờ nhạt. Cô tham gia một số dự án phim như Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Giấc mộng đêm hè, Yêu trước ngày cưới…

Nhiều năm qua, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ.

Vào tháng 9/2025, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi khoe một chiếc túi hiệu Chanel trong video đăng tải trên nền tảng TikTok. Món đồ bị một số seller (người bán hàng trung gian) phỏng đoán là hàng giả. Sĩ Thanh giữ động thái im lặng trước những tranh luận từ phía cư dân mạng.