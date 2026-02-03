Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sĩ Thanh bị phản ứng khi dự sự kiện web cá độ

  • Thứ ba, 3/2/2026 12:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sĩ Thanh và Tiểu Vy đều dự sự kiện giải đua xe, hiện diện nền tảng cá cược phi pháp. Hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi, trong khi Sĩ Thanh vẫn giữ động thái im lặng.

Một ngày sau khi hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc Sĩ Thanh và Tiểu Vy cùng tham dự sự kiện giải đua MotoGP tại Malaysia nhưng xuất hiện nhiều biểu tượng nhà cái được chia sẻ, bàn luận trên mạng xã hội, hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua này.

Trong khi đó, Sĩ Thanh vẫn giữ động thái im lặng. Đáng nói, đến sáng 3/2, cựu diễn viên còn giữ video quay lại loạt hình ảnh tại sự kiện này trên trang cá nhân. Trong video cô đăng tải xuất hiện nhiều hình ảnh của web cá độ phi pháp. Sĩ Thanh đang vấp phải những phản ứng trái chiều xoay quanh sự việc vừa qua.

Thời gian gần đây, Sĩ Thanh cũng nhiều lần vướng tranh luận liên quan đến phong cách thời trang. Đáng chú ý, khi xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM năm ngoái, Sĩ Thanh bị chỉ trích vì diện bộ đồ bó sát màu hồng nổi bật. Trước những tranh cãi, Sĩ Thanh thường chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích.

si thanh anh 1

Sĩ Thanh nhiều lần vướng ồn ào về phong cách thời trang. Ảnh: FBNV.

Sĩ Thanh, tên thật Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò VJ sau đó lấn sân ca hát và diễn xuất nhưng sự nghiệp còn khá mờ nhạt. Cô tham gia một số dự án phim như Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Giấc mộng đêm hè, Yêu trước ngày cưới

Nhiều năm qua, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ.

Vào tháng 9/2025, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi khoe một chiếc túi hiệu Chanel trong video đăng tải trên nền tảng TikTok. Món đồ bị một số seller (người bán hàng trung gian) phỏng đoán là hàng giả. Sĩ Thanh giữ động thái im lặng trước những tranh luận từ phía cư dân mạng.

sĩ thanh Trần Tiểu Vy Sĩ Thanh Chanel sĩ thanh tiểu vy web cá độ

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

  • Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh là một nữ ca sĩ nhạc trẻ, cô từng là một trong các VJ được nhiều người yêu thích nhất YAN TV thông qua 2 chương trình là Chỉ có thể là YAN và 100 độ. Sau đó, cô bén duyên với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vào 3 bộ phim sitcom được giới trẻ yêu thích.

    • Ngày sinh: 10/12/1986
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Ca khúc: Em sẽ buông tay, Xa anh chậm chậm thôi, Không trở về, Boy you know,...

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

