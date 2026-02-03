Chi phí hẹn hò của Kim Kardashian và tay đua F1 Lewis Hamilton

Cánh săn ảnh đã ghi lại loạt khoảnh khắc trong buổi hẹn hò bí mật của Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton.

Theo Daily Mail, Kim Kardashian và Lewis Hamilton được bắt gặp khi đang làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn cao cấp Estelle Manor. Họ tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn nhưng kín đáo bên nhau.

Cánh săn ảnh ghi lại hình ảnh ngôi sao truyền hình thực tế bước ra khỏi xe có tài xế riêng. Cô diện áo khoác dáng dài màu nâu, đeo kính râm và trên tay là chiếc túi Hermes JPG Birkin. Không khó để nhận ra Kim Kardashian khi cô đứng cạnh bộ vali Goyard màu hồng và Rimowa xanh lá.

Trong khi đó, ngôi sao F1 Lewis mặc bộ đồ thể thao màu xám giản dị và một mình tiến vào bên trong.

Kim Kardashian và tay đua F1 Lewis Hamilton bí mật hẹn hò. Ảnh: Splash.

Theo nguồn tin, Kim đã bay đến Anh trên chiếc máy bay riêng trị giá 100 triệu bảng Anh để dành trọn một ngày bên người yêu mới tại địa điểm sang trọng, với ba vệ sĩ bảo vệ.

Lewis di chuyển bằng trực thăng và đến sau Kim khoảng một tiếng. Cả hai ở chung phòng, sử dụng riêng bể bơi, khu spa và tận hưởng những tiện nghi riêng. Họ ăn tối trong phòng để tránh bị phát hiện.

Theo Page Six, tổng chi phí cho buổi hẹn hò có thể lên tới 120.000 bảng Anh.

Lewis có mối quan hệ mật thiết với Kim cùng các thành viên trong gia đình cô trong nhiều năm qua. Anh là bạn thân của em gái Kim - Kendall Jenner. Bà Kris Jenner cũng thường xuyên đến cổ vũ anh tại chặng đua Monaco Grand Prix.

Kim và Lewis nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh. Trong đó, cả hai có bức ảnh chụp chung khi họ được vinh danh tại lễ trao giải Nhà sáng tạo của Wall Street Journal vào năm 2021. Anh chia sẻ: "Thật vinh dự khi tôi được công nhận trong số những tài năng xuất chúng như vậy".

Ngoài ra, tay đua F1 cũng đăng ảnh chụp chung với Kim ở hậu trường lễ trao giải. Anh cho biết: "Kim Kardashian và Kim Jones đã hợp tác như thế nào trong thương hiệu Skims, cách Lila Nas X đang thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc. Cùng với đó là cách tiếp cận đột phá của nghệ sĩ Maya Lin đối với nghệ thuật của cô ấy".

Lần cuối cùng Kim và Lewis được nhìn thấy cùng nhau là sau bữa tiệc đêm giao thừa của Kate Hudson ở Aspen tháng trước.