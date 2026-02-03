Tiếc cho Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi hoạt động bùng nổ trên mọi mặt trận trong năm 2025, song không thể vượt qua cơn sốt "Bắc Bling" của Hòa Minzy.

Phương Mỹ Chi được đề cử 4 giải tại Làn sóng xanh 2025, đều là các hạng mục quan trọng: Nữ ca sĩ/rapper của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Ca sĩ đột phá. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi Phương Mỹ Chi trượt 3/4 giải, chỉ sót lại Ca sĩ đột phá. Trước đó, giọng ca sinh năm 2003 cũng hụt hết các giải thưởng quan trọng ở Mai Vàng, Ngôi sao xanh và Tinh hoa Việt.

Không ít khán giả cho rằng giải Ca sĩ đột phá như phần thưởng mang tính an ủi cho Phương Mỹ Chi tại Làn sóng xanh 2025. Giọng ca Ếch ngồi đáy giếng đã hoạt động năng suất trong năm 2025, đường đua nào cũng để lại dấu ấn rõ nét. Dù vậy, Phương Mỹ Chi gặp phải vật cản quá lớn mang tên Bắc Bling đến từ Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry.

Không có bất ngờ cho Phương Mỹ Chi

Từ Làn sóng xanh đến Tinh hoa Việt, các giải thưởng âm nhạc quan trọng cho ca sĩ/rapper nữ là đường đua song song giữa Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy. Trước giờ “G” ở Làn sóng xanh, các fan của Phương Mỹ Chi hy vọng vào cuộc lật kèo ngoạn mục cho giải Ca sĩ/rapper của năm.

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra về tiêu chí chấm giải Nam/nữ rapper/ca sĩ của năm ở Làn sóng xanh. Năm ngoái, Sơn Tùng M-TP tưởng như thắng chắc giải Nam ca sĩ/rapper của năm khi nắm trong tay MV hút lượt xem cao nhất và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất (Đừng làm trái tim anh đau). Tuy nhiên, HIEUTHUHAI đã đánh bại Sơn Tùng. Chiến thắng của nam rapper được nhận định đến từ một năm hoạt động sôi nổi, tỏa sáng từ nhạc số đến game show.

Nhìn cách HIEUTHUHAI "hất cẳng" Sơn Tùng để thấy Phương Mỹ Chi không phải không có cửa trước Hòa Minzy. Lợi thế của Hòa Minzy là có sản phẩm hot nhất trong năm, ra nhạc ít nhưng chất lượng. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi cũng có lợi thế của riêng mình từ chuyện “bao sân” nhạc Việt, đi từ cuộc thi âm nhạc đến game show, đường đua nhạc số và tổ chức đêm nhạc cá nhân. Tiếc là Phương Mỹ Chi không thể xoay chuyển tình thế như quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên.

Phương Mỹ Chi được đề cử ở nhiều lễ trao giải về âm nhạc thời gian qua. Ảnh: @phuongmychi.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi giành Á quân 2 ở Sing! Asia. Giọng ca sinh năm 2003 đoạt quán quân Em xinh “say hi”, tạo nên bản hit Ếch ngồi đáy giếng hút gần 70 triệu lượt xem. Những tháng cuối năm, Phương Mỹ Chi xuất hiện ở loạt concert lớn nhỏ, tỏa sáng trở lại ở đường đua nhạc Việt với MV Made in Vietnam trước khi khép lại năm 2025 bằng đêm nhạc riêng.

Nếu đặt thành tích của Phương Mỹ Chi trong năm 2025 vào cuộc đua Nữ ca sĩ/rapper của năm ở Làn sóng Xanh 2024, sẽ là sự áp đảo tuyệt đối cho chủ nhân bản hit Bóng phù hoa. Còn ở đường đua năm nay, Phương Mỹ Chi chịu thua trước một Bắc Bling tạo ra hiệu ứng quá lớn trên đường đua nhạc Việt và một loạt chương trình âm nhạc, sự kiện gắn liền với các dịp Đại lễ trong năm 2025.

Tương tự, tại Mai Vàng 2025, giọng ca sinh năm 2003 cũng chỉ được vinh danh là Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt. Các hạng mục quan trọng như Ca sĩ được yêu thích nhất hay MV của năm đều thuộc về Hòa Minzy - Bắc Bling.

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng "trắng tay" tại Ngôi sao xanh 2025. Trong khi ở Tinh hoa Việt, cô một lần nữa thất bại trước đàn chị Hòa Minzy, dù có tên trong bảng đề cử Bài hát của năm.

Vết xước không đáng có

Sân khấu Làn sóng xanh vốn được coi là “đất lành” của nữ ca sĩ. Còn nhớ ở Làn sóng xanh 2024, Phương Mỹ Chi từng gây sốt với bản mashup Wrapper miền Tây, thống trị top trending thời gian dài. Sau một năm, Phương Mỹ Chi trở lại với bản mashup mới cho 2 ca khúc Bóng phù hoa và Ếch ngồi đáy giếng - những bản hit giúp nữ ca sĩ có bước tiến đột phá trong 2 năm qua.

Nữ ca sĩ sinh năm 2003 có tiết mục đáng quên ở Làn sóng xanh 2025. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, sân khấu hoành tráng của Phương Mỹ Chi ở Làn sóng xanh lại trở thành kỷ niệm đáng quên của nữ ca sĩ vì nghi vấn đạo nhái. Cụ thể là cộng đồng mạng "tố" Phương Mỹ Chi "mượn" ý tưởng của Jennie (Black Pink), với thiết kế trang phục có nhiều nét tương đồng. Concept sân khấu của Phương Mỹ Chi với chi tiết đứng trên bục cao được cho không khác khoảnh khắc Jennie tỏa sáng ở Melon Music Awards.

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng chỉ ra nhiều chi tiết tương đồng giữa Phương Mỹ Chi và Jennie nằm ở đôi kính, động tác vũ đạo.

Phương Mỹ Chi nhanh chóng phải lên tiếng, đăng bài giải thích, xin lỗi vì đã khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng của nghệ sĩ khác. Phương Mỹ Chi không thừa nhận hay chối cãi. Trong bài đăng, nữ ca sĩ chia sẻ: "Với phần trình diễn dù là bất kỳ lý do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các nghệ sĩ khác. Đây chắc chắn không phải điều Chi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh".

Sự mập mờ của giọng ca sinh năm 2003 khiến cô nhận thêm phản ứng trái chiều từ khán giả. Sau một năm thăng hoa với các thành tích, phủ sóng trên khắc loạt đường đua, sân khấu âm nhạc, hình ảnh của Phương Mỹ Chi ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tiếc cho Phương Mỹ Chi khi trong một năm bùng nổ, "đầu xuôi" nhưng "đuôi không lọt". Màn trình diễn của Jennie ở Melon Music Awards 2025 cách chưa đầy 2 tháng, đó là sân khấu gây sốt làng nhạc châu Á. Khi Phương Mỹ Chi vướng vào nghi vấn đạo nhái, bị đặt lên bàn cân với Jennie, sự việc ầm ĩ không kém vụ việc của Sơn Tùng - G-Dragon năm nào.