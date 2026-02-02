Kim Kardashian 'hẹn hò ngôi sao F1 Lewis Hamilton'

Nguồn tin thân cận tiết lộ Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang bí mật hẹn hò. Cả hai vừa trải qua kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn ở Anh.

Theo The Sun, Kim Kardashian đã rời Los Angeles vào cuối tuần qua và di chuyển bằng máy bay riêng để gặp gỡ tay đua F1. Cả hai bí mật hẹn hò tại khách sạn sang trọng Estelle Manor thuộc vùng Cotswolds.

Theo một nguồn tin, cả hai đã có cuối tuần "rất lãng mạn". Họ được các vệ sĩ đi theo để đảm bảo sự riêng tư.

Người này tiết lộ cặp đôi ở chung phòng và sử dụng riêng bể bơi, khu spa.

"Họ đã đặt trước dịch vụ massage dành cho cặp đôi và được sử dụng toàn bộ các tiện nghi riêng. Buổi tối, họ dùng bữa trong một phòng riêng để không bị làm phiền", nguồn tin nói thêm.

Kim Kardashian được cho là bí mật hẹn hò ngôi sao F1 Lewis Hamilton. Ảnh: Shutterstock.

Theo các nguồn tin, cả hai đã trả phòng lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật và rời đi bằng hai chiếc xe mà Kardashian đã sử dụng để di chuyển từ sân bay. Lewis Hamilton được cho rời đi bằng cửa trước. Trong khi đó, Kim Kardashian xuất hiện ở cửa phụ để tránh sự chú ý. Song nhiều người nhận ra cô vì đứng cạnh 8 vali và túi Hermès Birkin.

Hiện cả hai vẫn chưa phản hồi về thông tin hẹn hò.

Gần đây, họ cùng nhau tham dự bữa tiệc đêm giao thừa của Kate Hudson ở Aspen, Colorado. Nữ diễn viên phim All's Fair tỏa sáng trong bộ trang phục đen xuyên thấu lấp lánh bất chấp thời tiết lạnh giá, trong khi Hamilton lại diện một bộ trang phục lịch lãm.

Hamilton và Kardashian đã quen biết nhau từ ​​năm 2014. Hamilton từng có mối quan hệ thân thiết với chồng cũ của Kardashian, Kanye West.

Trước Hamilton, Kim Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng khép lại vì ngôi sao Keeping Up With the Kardashians muốn tập trung chăm sóc các con.

Năm 2024, ngôi sao truyền hình thực tế được cho là doanh nhân bất động sản. Song cô không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Cô từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với Kanye West, từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2022. Họ có với nhau 4 con là North, Saint, Chicago và Psalm.