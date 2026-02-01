Công bố bản ghi âm chấn động của Michael Jackson

Lần đầu tiên sau nhiều năm, những tâm sự chưa từng được công bố của Michael Jackson về trẻ em và góc khuất xung quanh phiên tòa lịch sử năm 2005 đã được hé lộ.

Theo The Guardian, hãng Wonderhood Studios (Anh) đã công bố đoạn ghi âm bí mật của Jackson vào loạt phim tài liệu bốn tập, dự kiến phát sóng từ tuần sau. Bộ phim xoay quanh việc "ông hoàng nhạc pop" được tuyên trắng án đối với các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em sau phiên tòa kéo dài 14 tuần gần Los Angeles vào năm 2005.

Đoạn trailer quảng bá của phim The Trial trên Channel 4 hé lộ giọng nói nhẹ nhưng cao vút đặc trưng của Jackson. Trong đó, ngôi sao nói: "Trẻ em… chỉ muốn chạm và ôm tôi".

"Lũ trẻ cuối cùng sẽ yêu quý tính cách của tôi, đôi khi điều đó khiến tôi gặp rắc rối", Jackson nói thêm.

Michael Jackson từng vướng các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 2005. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Đặc biệt, tờ New York Post còn trích dẫn một phát ngôn gây chấn động khác của Jackson từ tư liệu này: "Nếu bây giờ ai đó nói rằng tôi không bao giờ được gặp trẻ em nữa, tôi sẽ tự sát". Những tiết lộ này được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ", soi rọi một góc nhìn khác về tâm lý của nam ca sĩ trước những sóng gió pháp lý.

Theo Wonderhood Studios cho biết The Trial nhằm mục đích vượt xa khỏi "sự náo loạn của truyền thông" xung quanh việc trắng án của Jackson để đặt ra "những câu hỏi sâu sắc về danh tiếng, sắc tộc và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ".

Trước khi được tuyên trắng án, Jackson đã bị buộc tội dâm ô với một cậu bé, cung cấp rượu cho trẻ em, làm một trẻ vị thành niên say xỉn để lạm dụng và âm mưu giam giữ một trẻ vị thành niên cùng gia đình tại điền trang Neverland của nam ca sĩ từng 13 lần giành giải Grammy ở California.

Những cáo buộc đó bắt nguồn từ một bộ phim tài liệu trên truyền hình Anh mang tên Living with Michael Jackson, phát sóng vào tháng 2/2003. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2005, Jackson lập luận rằng các cáo buộc này là điểm đen tối nhất trong cuộc đời và chúng được đưa ra như một phần của âm mưu tinh vi nhằm hạ bệ uy tín của ông.

"Tôi hoàn toàn, hoàn toàn vô tội. Xin hãy hiểu rằng có rất nhiều âm mưu đang diễn ra ngay lúc này", Jackson nói trong cuộc phỏng vấn thời điểm đó.

Một bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Jackson không có tội đối với tất cả cáo buộc vào ngày 13/6/2005 tại phòng xử án ở Santa Maria, California. Hơn 4 năm sau, Jackson qua đời vì điều mà các nhà chức trách mô tả là "ngộ độc cấp tính" thuốc gây mê cực mạnh Propofol. Ông hưởng thọ 50 tuổi.

Bác sĩ riêng của ông, tiến sĩ Conrad Murray, sau đó đã bị kết tội vì đã tiêm cho Jackson liều propofol gây tử vong khi ngôi sao đang chuẩn bị cho một loạt buổi hòa nhạc tái xuất. Murray bị kết tội ngộ sát và đã thụ án gần hai năm tù.