David Beckham 'chơi khăm' con trai?

Cựu danh thủ Anh bị nghi ngờ "chơi khăm" Brooklyn khi đăng tải video nấu ăn và tương tác thân thiết với Gordon Ramsay.

Theo Daily Mail, ngôi sao 50 tuổi và đầu bếp Gordon Ramsay vốn là bạn bè thân thiết 20 năm, vừa hợp tác để ra mắt sản phẩm hộp cơm Real Home Chef.

Mới đây, David Beckham đã đăng tải lên trang cá nhân một video ghi lại cảnh anh tự tay chế biến món cơm risotto sò điệp nấm truffle theo công thức do Gordon gửi tặng. Sau đó, anh và Gordon Ramsay nói chuyện qua điện thoại để chia sẻ về quá trình thực hiện món ăn. Cả hai vui vẻ, trêu chọc nhau. David Beckham còn xin lời nhận xét của Gordon về cơm risotto sò điệp anh vừa thực hiện.

"Trông chúng thật tuyệt vời. Lớp vỏ ngoài cũng rất đẹp nữa. Tuyệt", đầu bếp nổi tiếng chia sẻ.

David Beckham và con trai "cạch mặt" thời gian qua. Ảnh: Mirror.

Đoạn video của David Beckham thu hút lượng bình luận, tương tác lớn. Không ít dân mạng nhận xét video này gợi nhớ đến các clip nấu ăn mà con trai anh từng thực hiện. Một bộ phận công chúng cho rằng cựu danh thủ người Anh đang cố tình "chơi khăm" con trai khi chỉ ít ngày trước đó, Brooklyn vừa bị chỉ trích vì món mì Ý sốt bolognese đặc biệt nhưng không có nổi một sợi mì.

Trước khi xảy ra ồn ào, David Beckham không ít lần bày tỏ sự ủng hộ và tự hào về con trai cả. Cùng với vợ, cựu danh thủ Anh được cho là đặt để nhiều kỳ vọng vào Brooklyn.

15 tuổi, Brooklyn từng được đào tạo ở vị trí hậu vệ của Arsenal nhưng bị trả về do không có năng khiếu.

Sau đó, quý tử nhà Beck được mẹ giúp đỡ tiến vào ngành thời trang. Anh từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí như Style, Reserved, Vogue… dù chỉ cao 1,74 m, thấp xa so với lứa người mẫu nam hiện tại.

Chàng trai cũng từng theo học trường nhiếp ảnh danh tiếng Parsons School of Design nhưng bỏ ngang. Quyển sách ảnh What I See bị chê thậm tệ. The Guardian không ngại gọi đây là "sản phẩm được tạo bởi kẻ vô dụng, thiếu đầu tư từ mặt hình ảnh đến nội dung".

Sau đó, Brooklyn bỏ tất cả để theo đuổi con đường làm đầu bếp. Dù vậy, anh nhiều lần bị chế giễu chuyện bếp núc.