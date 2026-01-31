Duyên Quỳnh lộ hát nhép ở Làn sóng xanh

Giọng hát Duyên Quỳnh vẫn cất lên khi nữ ca sĩ đã buông micro. Sau đó, ca sĩ “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

Sự cố xảy ra trong tiết mục mở màn của gala trao giải Làn sóng xanh 2025. Sau điệp khúc đầu tiên, Duyên Quỳnh buông micro khi nhạc chuyển sang đoạn nhạc break (quãng nghỉ). Nữ ca sĩ không tính toán đúng thời gian giữa quãng nghỉ và khi chuyển vào phần hát kế tiếp. Do đó, giọng hát nữ ca sĩ vẫn cất lên trong lúc chiếc micro buông xuống.

Duyên Quỳnh chậm mất 2 giây trước khi đưa mic trở lại vị trí. Đoạn video clip sự cố của Duyên Quỳnh đang “viral” mạnh trên mạng xã hội. Các khán giả nhận định nữ ca sĩ đã lộ hát nhép, khi giọng hát lúc buông và cầm micro không khác nhau về âm lượng và tông giọng.

Duyên Quỳnh trên sân khấu Làn sóng xanh 2025. Ảnh: BTC.

Trên sân khấu Làn sóng xanh 2025, nhiều tiết mục biểu diễn được cho là hát nhép hoặc hát đè có chủ đích. Điển hình như màn kết hợp giữa Tóc Tiên, Maiquinn, Muộii, Yeolan và Đào Tử A1J, với giọng hát khỏe khi các nữ ca sĩ vừa hát vừa chơi trống, đánh đàn. Song, khán giả cảm thông cho những tiết mục bắt buộc hát nhép hoặc hát đè để tránh sự cố khi quá nặng về performance (trình diễn).

Chuyện ca sĩ hát nhép hoặc hát đè ở chương trình âm nhạc phát sóng trực tiếp không phải chuyện lạ. Đây là phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn về chất lượng biểu diễn cho cả ca sĩ và đơn vị tổ chức. Nhưng việc gặp sự cố tương tự Duyên Quỳnh sẽ thành thảm họa cho ca sĩ.

Trước đây, nhiều ca sĩ Việt từng gặp vấn đề tương tự Duyên Quỳnh. Bích Phương từng bị khán giả giật mic, lộ hát nhép trên sân khấu. Sự cố khiến Bích Phương lao đao một thời gian. Xa hơn, Quỳnh Nga từng bị công kích cũng vì sự cố “buông micro nhưng giọng vẫn còn”.

Duyên Quỳnh là ca sĩ đầu tiên hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung. Năm 2025, ca khúc bất ngờ gây sốt nhờ bản remix hào hùng, chiếm sóng TikTok ở dịp Lễ 30/4. Sau đó, các phiên bản tiếp theo của Viết tiếp câu chuyện hòa bình phủ sóng mọi nền tảng, đưa sự nghiệp của Duyên Quỳnh và cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên vị thế mới.

Bên cạnh Duyên Quỳnh, nhiều ca sĩ Việt cũng hát thành công Viết tiếp câu chuyện hòa bình như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Tùng Dương.