Nhạc Tết hỗn loạn: Trúc Nhân thống trị, Nhật Kim Anh bị chê

Đường đua nhạc Tết 2026 sôi động nhưng không kém phần hỗn loạn với sự xuất hiện của loạt sản phẩm. Trong đó MV "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân vẫn thống trị top trending.

Như mọi năm, đây là thời điểm phần lớn ca sĩ tạm gác lại dự án âm nhạc thuần túy để tập trung làm nhạc Tết. Một nhóm nghệ sĩ lớn sẽ làm nhạc theo đơn đặt hàng từ nhãn hàng hoặc kêu gọi tài trợ để có chi phí sản xuất MV. Nhóm nghệ sĩ còn lại vẫn sẽ làm nhạc Tết để không bị bỏ lại ở đường đua âm nhạc theo xu hướng "trending" hiện tại.

Trong cuộc đấu nhạc Tết ấy, có những sản phẩm đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đơn cử MV Vạn sự như ý (Trúc Nhân) và Tết ta về (Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Khoai Lang Thang, CongB). Có những sản phẩm được làm theo kiểu nhanh gọn như bản cover Kìa Tết đang sang của Thanh Thảo hay Khoảnh khắc Tết (Ưng Hoàng Phúc). Đường đua nhạc Tết do vậy trở nên sôi động, với nhiều màu sắc. Song không phải sản phẩm nào cũng được khán giả đón nhận.

Trúc Nhân thống trị

MV Vạn sự như ý của Trúc Nhân sắp cán mốc 10 triệu view sau 2 tuần phát hành. Trong giai đoạn đó, Trúc Nhân lần lượt đương đầu với những thách thức lớn, từ sản phẩm Mong năm mới trải hoa (HIEUTHUHAI) đến Tết ta về và nhiều bản nhạc thuần túy khác từ các hiện tượng như CongB, nam ca sĩ vẫn trụ vững ở top 1.

Thành công của MV Vạn sự như ý trước hết đến từ việc đây là bài nhạc Tết nhưng không gắn với yếu tố nhãn hàng. Khán giả nghe và xem MV Vạn sự như ý trong tâm thế thưởng thức sản phẩm âm nhạc đơn thuần, không bị khó chịu vì lồng ghép quảng cáo ở cảnh quay hoặc lời nhạc.

Vạn sự như ý là MV thành công nhất trong đường đua nhạc Tết năm nay.

Trúc Nhân đã chơi lớn khi quyết định mời 69 nghệ sĩ tham gia diễn xuất, nhảy phụ họa cho MV. Sau cùng, với thương hiệu của một ca sĩ chuyên thống lĩnh top 1 thịnh hành và sự thuận lợi trong khâu quảng bá giúp MV Vạn sự như ý thành công. Một lần nữa, Trúc Nhân làm được điều mà ít đồng nghiệp làm được, là luôn biết cách để quảng bá tự nhiên cho sản phẩm. Từng nghệ sĩ đồng hành cùng Trúc Nhân, tương đương một lần chia sẻ MV, đưa sản phẩm đến nhiều khán giả hơn.

Sau lưng Trúc Nhân trên đường đua nhạc Tết là Tết ta về, Mong năm mới trải hoa và Tết luôn mỉm cười. Trong số đó, MV Tết ta về là dự án “đắt đỏ” của một thương hiệu lớn đứng sau, quy tụ dàn sao với Đông Nhi, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khoai Lang Thang, CongB và sự góp mặt của Huỳnh Lập trong vai trò cameo MV.

MV Tết ta về đã thực hiện chiến dịch quảng bá bằng những nội dung ngắn phủ sóng mạng xã hội. So với MV Vạn sự như ý, Tết ta về thất thế vì sự lan tỏa của nhạc trên nền tảng TikTok. Điển hình là đoạn nhạc hook điểm nhấn của Vạn sự như ý đang hiện diện ở gần 40.000 nội dung sáng tạo trên TikTok. Trong khi đó, đoạn nhạc của Tết ta về hiện diện trong 1.800 video clip và sức lan tỏa chưa bùng nổ.

HIEUTHUHAI từng là thách thức lớn của Trúc Nhân ở đường đua trending. Một tuần trước, MV Mong năm mới trải hoa đứng thứ 3, tưởng như sẽ sớm lật đổ Trúc Nhân. Tuy vậy, những ngày gần đây, Mong năm mới trải hoa tụt hạng nhanh. Sản phẩm của quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên chỉ là visualizer MV thay vì dàn dựng thành một câu chuyện cho MV đúng nghĩa. Về âm nhạc, Mong năm mới trải hoa chưa để lại dấu ấn ở một câu lyrics đắt giá hoặc một đoạn nhạc trendy, dễ phủ sóng mạng xã hội.

Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc bị chê

Dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều ca sĩ/rapper đua nhau ra nhạc đón Xuân. Sau mỗi đường đua nhạc Tết, sẽ có những bản hit mang lại doanh thu cho ca sĩ nhiều năm sau. Và cũng có một loạt sản phẩm nhạc Tết không bắt kịp xu hướng âm nhạc hiện đại và thất thế trên đường đua.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng mổ xẻ bản cover Kìa Tết đang sang của Thanh Thảo. Nhìn vào cơn sốt Vạn sự như ý, khán giả đặt Thanh Thảo lên bàn cân so sánh, chê giọng hát nữ ca sĩ như bị "kẹt" lại ở những năm 2000. Dù rằng Thanh Thảo đầu tư quay MV nhưng thêm một lần cô nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì cover, nơi mà ranh giới giữa việc nâng tầm bản gốc hoặc "phá bài" rất mong manh.

Trước đó, Thanh Thảo đã bị chê qua nhiều lần cover hit nhạc trẻ, từ Bên trên tầng lầu đến Ngày mai người ta lấy chồng. Giọng hát của Thanh Thảo là vấn đề lớn nhất khi cô giữ nguyên các luyến, ngân rung như xưa, được cho không còn phù hợp với hiện tại. Ở bản cover Kìa Tết đang sang, Thanh Thảo được góp ý nên chỉn chu ở phần thu âm và chỉnh phô giọng hát kỹ lưỡng hơn.

Tiếp đó, nhạc Tết của Ưng Hoàng Phúc nhận nhiều ý kiến trái chiều vì đi ngược xu hướng âm nhạc. Trong số loạt phản ứng trái chiều, một bình luận đáng lưu tâm: "Sao nhạc lại như đọc thơ, ngang và cũ như thế này?". Điểm khuyết của ca khúc Khoảnh khắc tết nằm ở điệp khúc với những nốt đi ngang liên tục và nhiều chỗ cưỡng âm. Nhiều ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng sản phẩm này được viết bằng AI, với câu từ cũ kỹ.

Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ phong độ giọng hát, nỗ lực thay đổi để bắt kịp thời đại như sẵn sàng kết hợp với rapper. Vấn đề của Ưng Hoàng Phúc vẫn là chọn bài hát phù hợp và cần một ê-kíp sản xuất nhạc trẻ trung, thời thượng hơn. Ngoài vấn đề âm nhạc, cách Ưng Hoàng Phúc chọn concept để quay MV kiểu kết hợp nhóm vũ đạo đã cũ kỹ và nhàm chán với người xem.

MV của Nhật Kim Anh bị phản ứng vì ca từ sáo rỗng.

Sau Ưng Hoàng Phúc, đến lượt Nhật Kim Anh cũng nhận về không ít chê bai với bản nhạc Bao lì xì. Tương tự các sản phẩm âm nhạc gần đây của Nhật Kim Anh, Bao lì xì vấp ý kiến trái chiều vì ca từ sáo rỗng, cách hòa âm và phối khí cho bản nhạc bị đánh giá không phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện tại.

Vài năm qua, đường đua nhạc Tết Việt bị chi phối vì những dự án gắn với nhãn hàng. Những ca sĩ ở thế hệ trước, đã qua thời như Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo và Nhật Kim Anh không phù hợp để góp mặt ở các dự án nhạc Tết quy mô lớn của nhãn hàng. Họ bị bỏ lại hoàn toàn ở cuộc đua tạo ra cùng nhãn hàng xây dựng câu chuyện từ nhạc Tết. Thứ sau cùng còn lại với họ là âm nhạc và khi điều này không thuyết phục khán giả, việc lùi lại là điều không khó để dự đoán.