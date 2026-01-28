Gil Lê bày tỏ tình yêu với Xoài Non

Trên trang cá nhân, Gil Lê đăng ảnh đời thường của người yêu. Ca sĩ cũng dành những lời ngọt ngào gửi đến Xoài Non.

Trên trang cá nhân, Gil Lê đăng ảnh Xoài Non và bày tỏ tình cảm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "When I look at you, every hardship of the journey feels redeemed" (Tạm dịch: Khi anh nhìn thấy em, mọi khó khăn trên hành trình này đều được bù đắp). Sau đó, Gil Lê "thả tim" và gắn bài đăng với tài khoản của người yêu.

Trong ảnh, Xoài Non diện trang phục đơn giản, đội mũ rộng vành của Jacquemus. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm điện thoại và nở nụ cười tươi tắn.

Gil Lê đăng ảnh đời thường của Xoài Non. Ảnh: @tructhanhle.

Bài đăng của Gil Lê thu hút lượng thích lớn từ người hâm mộ. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc phúc tới cả hai. Xoài Non đáp lại: "Em cũng cảm thấy như vậy".

Vài ngày trước, Xoài Non gây chú ý khi xuất hiện ở một sự kiện. Vẻ ngoài của cô có phần khác lạ. Một bộ phận tài khoản mạng nhận xét ngoại hình cô có phần đầy đặn hơn trước, song Xoài Non giữ im lặng.

Cả hai cũng từng vướng tin đính hôn. Song Gil Lê đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. "Hôm 1/6 chỉ tặng hoa cho nhau mà mọi người nói cầu hôn. Lên mạng đọc mấy cái tin mà mình kiểu 'ủa'. Bây giờ hàng tiêu dùng giả nhiều, tin tức trên mạng xã hội cũng có giả nên mọi người chọn lọc nhé, đừng cái gì cũng tin", ca sĩ nói.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream. Sau đó, cả hai không ngại ngần khi chia sẻ chuyện tình cảm hay những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.