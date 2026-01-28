Cuộc chiến nhà Beckham sắp lên phim

Channel 4 thực hiện bộ phim tài liệu đặc biệt, trong đó khai thác những mâu thuẫn của các thành viên gia đình Beckham.

Theo Daily Mail, Channel 4 thông báo sẽ phát sóng bộ phim tài liệu đặc biệt mang tên Family at War - UNTOLD, với chủ đề về gia đình Beckham, đặc biệt là những mâu thuẫn nảy sinh sau việc con trai cả viết tâm thư 'tố' cha mẹ. Phim dự kiến trình làng vào tối 28/1.

Bộ phim tài liệu sẽ tìm hiểu lý do câu chuyện về mối quan hệ căng thẳng trong nhà Beckham lại nhanh chóng lan rộng và thu hút sự chú ý rộng rãi đến vậy.

Ngoài ra, người xem sẽ được lắng nghe ý kiến ​​từ các chuyên gia về quan hệ công chúng, những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí cùng nhà tâm lý học để phân tích phản ứng của công chúng, lý do cuộc tranh chấp này lại thu hút sự quan tâm của cả Vương quốc Anh lẫn khán giả trên toàn thế giới.

Cuộc chiến nhà Beckham đang thu hút sự chú ý của công chúng trên toàn thế giới. Ảnh: WireImage.

Đồng thời, ê-kíp thực hiện cũng sẽ tập trung khai thác những hệ lụy lớn hơn khi có cha mẹ là người nổi tiếng, cũng như tác động của việc các ngôi sao lựa chọn nuôi dạy con cái sau ánh đèn sân khấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Beckham vẫn giữ im lặng kể từ khi Brooklyn tuyên bố anh bị "kiểm soát bởi một gia đình coi trọng việc quảng bá hình ảnh trước công chúng hơn tất cả mọi thứ".

Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ "thiếu tôn trọng" Nicola và nói rằng kể từ khi ở bên nữ diễn viên, anh ấy đã tìm thấy "sự bình yên và nhẹ nhõm" sau khi phải vật lộn với chứng lo âu trầm trọng.

Trong số rất nhiều lời cáo buộc mà người con cả đưa ra, có cả việc Victoria đã rút lui khỏi việc thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót, rồi "cướp" mất điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới.

Tuy nhiên, gia đình Beckham dường như không để những rắc rối gia đình làm ảnh hưởng đến họ. Gần đây, các thành viên trong nhà Beckham vừa xuất hiện cùng nhau trước công chúng để chúc mừng Victoria được phong tước Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn chương tại Paris.

Giải thưởng này ghi nhận những đóng góp cá nhân của các nghệ sĩ, nhà văn và nhân vật văn hóa cho nghệ thuật, văn học hoặc quảng bá các lĩnh vực này trên thế giới.

Nhà thiết kế thời trang đã cùng chồng và các con trai Romeo, 23 tuổi, và Cruz, 20 tuổi, con gái Harper, 14 tuổi, tham dự buổi lễ. Kim Turnbull và Jackie Apostel cũng góp mặt trong sự kiện này.

Victoria sau đó có bài phát biểu ngắn trước quan khách. Cô gửi lời cảm ơn chồng vì nhìn thấy niềm đam mê của mình trong việc thiết kế và kinh doanh thời trang. "Cảm ơn cha mẹ và các con tôi, những người luôn tin tưởng vào tầm nhìn của tôi", nữ ca sĩ nói.