Đính chính về Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kung Fu'

Sau khi Lương Tiểu Long ra đi, quản lý của cố nghệ sĩ lên tiếng về những thông tin sai lệch liên quan tới ông.

Theo Epochtimes, sau khi lễ tang của tài tử Lương Tiểu Long được lo liệu chu toàn, quản lý cố nghệ sĩ lên tiếng làm rõ một số thông tin liên quan tới ông. Cụ thể, về ngày, tháng, năm sinh chính xác của Lương Tiểu Long là 9/8/1951. Trước đó, trong nhiều tài liệu, văn bản hay bài báo, năm sinh của ông bị đưa nhầm thành 1948.

Ngoài ra, về việc kênh cá nhân của Lương Tiểu Long vẫn cập nhật nhiều video từ ngày 13 đến 17/1, sau khi ông đã qua đời, người quản lý cho biết: "Ông vốn là người lãng mạn. Sinh thời, ông từng tâm sự rằng nếu một ngày ra đi, ông hy vọng mọi người hãy nghĩ rằng chỉ đang đi đóng phim ở một nơi rất xa. Vì muốn giữ lại sự bí ẩn và thực hiện di nguyện của ông, những người thân cận đã duy trì cập nhật trang cá nhân như bình thường. Tuy nhiên, thông tin cuối cùng vẫn bị rò rỉ ra ngoài".

Người này cũng lên tiếng đính chính về một số thông tin sai lệch liên quan tới nghệ sĩ lan truyền trên mạng những ngày qua.

Lương Tiểu Long qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Cũng theo quản lý, tài tử đã kiên cường chống chọi với bệnh tật trong suốt nhiều giờ trước khi ra đi. Trong những phút cuối đời, ông luôn có người thân túc trực bên cạnh và nắm chặt tay động viên.

Tang lễ ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lương Tiểu Long được tổ chức tại nhà tang lễ Long Cương, Thâm Quyến vào ngày 26/1. Một ngày trước đó, đông đảo học trò, đồng nghiệp của ông đã từ nhiều nơi đổ về đây và đặt vòng hoa. Châu Tinh Trì, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kung Fu, cũng gửi vòng hoa kính viếng Lương Tiểu Long.

Trong linh đường xuất hiện hai khu vực riêng biệt, một dành cho gia đình cúng bái, một dành cho người hâm mộ, đồng nghiệp tới viếng. Về di ảnh, gia đình chọn một tấm hình diễn viên chụp lúc tuổi xế chiều.

Lương Tiểu Long tên thật là Lương Tài Sinh, sinh năm 1951 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông học võ từ nhỏ, 15 tuổi đã gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần tạo dựng được tên tuổi.

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân trong bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, nhanh chóng gây được tiếng vang. Ông từng được xếp cùng hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm "Tứ Long" danh tiếng.