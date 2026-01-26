Katie Price lấy chồng thứ 4 chỉ sau một tuần gặp gỡ

Theo nguồn tin thân cận, Katie Price đã kết hôn với doanh nhân Lee Andrews trong một buổi lễ ở Dubai.

Mirror đưa tin Katie Price được cho là đã kết hôn với vị hôn phu Lee Andrews trong một buổi lễ ở Dubai, không lâu sau khi công khai mối quan hệ của cả hai. Đây là lần kết hôn thứ tư của người mẫu 47 tuổi. Trước đó, cô đã kết hôn với Peter Andre, Alex Reid và Kieran Hayler.

Theo những bức ảnh do The Sun công bố, cặp đôi trao lời thề nguyện trong một buổi lễ ở Dubai. Cả hai đều mặc trang phục ton sur ton và rạng rỡ trong giây phút hạnh phúc.

Katie Price kết hôn với doanh nhân đang làm việc ở Dubai. Ảnh: The Sun.

Vài ngày trước, Katie Price thông báo đã đính hôn với Lee. Anh là Giám đốc điều hành của Åura Group Future Urban Travel và sống ở Dubai hơn 20 năm.

Theo Katie Price, chuyện tình của họ "bí ẩn, khó giải thích". Cả hai có sự kết nối mạnh mẽ ngay cả trước và sau khi gặp nhau. Họ đã quyết định tìm hiểu nhau và xăm hình đôi. "Số phận quyết định chúng tôi sinh ra là dành cho nhau", cô bày tỏ.

Nguồn tin thân cận tiết lộ trên The Sun rằng Katie Price gặp Lee Andrews trực tiếp cách đây một tuần. Vì vậy, việc họ tổ chức kết hôn khiến người thân, bạn bè bất ngờ.

Sinh năm 1978, Katie Price là một người mẫu gốc Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp năm 16 tuổi, sau đó nhanh chóng gặt hái những thành công nhất định trong làng mẫu tại xứ sở sương mù. Hình ảnh của cô gắn liền với sự sexy, táo bạo. Ngoài ra, Katie cũng là gương mặt người mẫu được ưa thích trên tạp chí Playboy nổi tiếng. Ngoài nghề người mẫu, ngôi sao sinh năm 1978 còn lấn sân diễn xuất, tham gia một số chương trình truyền hình thực tế.

Những năm qua, tên của người mẫu nước Anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Năm 2016, Katie Price tiết lộ cô đã tiến hành 11 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tút tát vòng một.

Price được nhận xét ngày càng khác lạ vì lạm dụng thẩm mỹ. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của nữ người mẫu đang bắt đầu biến dạng, trở thành thảm họa thẩm mỹ. Cô từng trải qua 3 lần kết hôn với Peter Andre, Alex Reid và Kieran Hayler.