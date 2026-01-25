Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn gái cũ tiết lộ vấn đề của Brooklyn Beckham

  Chủ nhật, 25/1/2026 21:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Afton McKeith, người yêu cũ của Brooklyn Beckham lên tiếng ủng hộ anh. Cô cho rằng vợ chồng Beckham nên bảo vệ con trai nhiều hơn.

Theo Mirror, Afton McKeith bất ngờ lên tiếng sau cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra sau khi đầu bếp 26 tuổi chỉ trích dữ dội David và Victoria. Theo nữ diễn viên, Brooklyn gặp khó khăn trong cuộc sống với tư cách là "con cưng của gia đình" và khó có thể tách rời khỏi đế chế Beckham.

Afton McKeith bày tỏ sự ủng hộ người yêu cũ và cho biết 6 trang tâm thư là lời kêu cứu chân thành, tha thiết. "Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Chuyện này không phải tự nhiên mà có. Brooklyn đã nói sự thật trong bài đăng của mình. Cậu ấy đã trải qua thời thơ ấu khó khăn", cô chia sẻ.

Brooklyn vật lộn với chứng rối loạn lo âu từ khi còn nhỏ. Ảnh: IGNV.

Diễn viên tiết lộ thêm: "Mọi câu chuyện đều có hai mặt, nhưng tôi biết việc lớn lên dưới ánh đèn sân khấu là một thử thách đối với anh ấy. Khi còn nhỏ, Brooklyn luôn phải vật lộn với chứng lo âu và tin rằng thế giới đang chờ đợi anh ấy thất bại".

Theo Afton, Brooklyn đã phải vật lộn để sống cuộc đời mình dưới cái bóng của cha mẹ nổi tiếng, thành công toàn thế giới. Trước đây, con trai của Beckham còn ghét bị chụp ảnh.

Afton cho rằng David và Victoria "lẽ ra nên bảo vệ con trai nhiều hơn" khỏi những lời chỉ trích khi Brooklyn trải qua những năm tháng tuổi thiếu niên dưới ánh đèn sân khấu.

Afton kể Brooklyn thường cảm thấy cô đơn vì cha mẹ thường xuyên vắng nhà. Brooklyn dành khá nhiều thời gian với người giữ trẻ và các anh chị em của mình. Cô cũng bác bỏ tin đồn rằng Nicola đã viết tuyên bố thay mặt Brooklyn, khẳng định rằng anh đủ thông minh để tự viết bài đăng dài 6 trang trên Instagram.

Ngoài Afton, nhiều ngôi sao, người nổi tiếng cũng lên tiếng ủng hộ Brooklyn. Stavros Agapiou, bạn đời của DJ người Anh Fat Tony bênh vực con trai cả của David Beckham. Trên mạng xã hội, Agapiou khẳng định anh có mặt tại sự kiện và xác nhận những gì Brooklyn chia sẻ là đúng sự thật.

"Tôi có mặt ở đó và chuyện đó đúng là đã xảy ra. Anh ấy đang nói sự thật", người này để lại bình luận trên Instagram.

Dù vậy, bình luận này sau đó đã bị xóa, và Stavros đăng một dòng khác: "Tốt cho cậu ấy vì cuối cùng cũng dám lên tiếng".

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

