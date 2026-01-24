Kết quả Running Man bị rò rỉ tràn lan trên mạng

Sau buổi chiếu sớm "Running Man Vietnam" bản điện ảnh, kết quả game show thực tế bị một số khán giả quay lén, đăng tải trên mạng xã hội.

Bộ phim Running man mùa 3: Con rối tự do đồng thời là tập cuối cùng của chương trình truyền hình thực tế, chiếu sớm từ ngày 23/1. Bộ phim đang gây sốt ngoài rạp chiếu, thu về hơn 9 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 24/1).

Song trên mạng xã hội, nhiều tình tiết quan trọng của bộ phim bị khán giả quay lén, sau đó đăng tải trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phân cảnh cuối cùng của Anh Tú Atus cũng bị "leak" tràn lan ở nhiều nền tảng. Việc phim bị lộ nội dung trên mạng phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Trước tình trạng này, phía nhà sản xuất chưa đưa ra phản hồi.

Dàn sao Running Man Vietnam mùa 3 tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM. Ảnh: NSX.

Running man mùa 3: Con rối tự do có độ dài 160 phút, là tập cuối cùng của cả mùa. Sau 4 hồi Tiền - Tài - Sắc - Danh, tập cuối chính là chìa khoá mở ra tất cả mọi ẩn ý được khéo léo lồng ghép xuyên suốt chương trình, với các cú twist liên tục trong kịch bản.

Các nghệ sĩ hoá thân thành những chú hề, lao vào cuộc đua tìm các quả bóng Running Ball và người chiến thắng sẽ trở thành biểu tượng giải trí của Running Man Vietnam 2025.

Trải qua 2 nhiệm vụ Chú hề quả lắc và Chú hề sấp mặt, các thành viên sẽ phải chiến đấu hết sức mình trong cuộc đua xé bảng tên cuối cùng, với sự trợ giúp của các siêu năng lực.

Ở những cảnh cuối, Lê Nhân - trong vai trò người dẫn chuyện - chia sẻ về thông điệp của Running Man Vietnam mùa 3: "Chúng ta mải miết chạy theo những cám dỗ như tiền tài, danh sắc, nhưng có một thứ quý giá nhất, đó chính là sự tự do. Tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn, tự do yêu thương…Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải chạy nhưng đôi khi chúng ta cần phải dừng và nhìn lại xem chúng ta thực sự muốn gì, hành trình của chúng ta đang như thế nào".

Tập cuối có nhiều khoảnh khắc xúc động khi từng thành viên nhìn lại quá trình họ đã đồng hành, gắn bó cùng chương trình trong khoảng 4 tháng.

Cũng tại buổi công chiếu phim tại TP.HCM, Trấn Thành bày tỏ: "Running Man Vietnam đã trả lại Trấn Thành cho Trấn Thành. Tôi đã có 2 thập kỷ làm nghề rồi. Thật sự tuổi này mà nhận game show thì chỉ nhận những chương trình mình thích thôi. Quay mấy ngày đầu rất mệt nhưng càng quay càng thấy hứng khởi và yêu thích. Tôi sẽ rất hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này".

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Một cơ duyên quá đẹp để chúng ta gặp nhau. Khi anh Trấn Thành khóc cũng khiến Ngọc rất bồi hồi. Phải có những chương trình này mới có dịp Ngọc được là chính mình, được chơi những trò chơi hay và hoành tráng như thế, được cười nói thoải mái như vậy".