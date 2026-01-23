Người chụp toàn bộ ảnh cưới của Minh Hoàng, Phương Nhi

Vũ Mạnh Tuấn thực hiện bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng. Nhiếp ảnh gia là bạn trai của nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh.

Lễ cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng thu hút sự chú ý của công chúng vài ngày qua. Cả hai tổ chức lễ hằng thuận vào sáng 22/1 ở chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc (Khánh Hòa), sau đó là lễ cưới vào chiều, tối cùng ngày.

Toàn bộ khoảnh khắc trong lễ hằng thuận và lễ cưới của cặp đôi ở Nha Trang, đều do nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn thực hiện. Anh cũng là người chụp bộ ảnh cưới của đôi uyên ương trước đó.

Vợ chồng Phương Nhi trong lễ hằng thuận vào ngày 22/1.

Vũ Mạnh Tuấn (Louis Wu) cũng từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Những năm qua, nhiếp ảnh gia này đứng sau để ghi lại nhiều khoảnh khắc ở các live show, thực hiện những bộ ảnh chân dung của nghệ sĩ Việt.

Vũ Mạnh Tuấn sinh năm 1985, là bạn trai của nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, cháu gái Lam Trường. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào năm 2022 và có con chung tên Minh An. Song họ chưa tổ chức lễ cưới.

Cả hai ít khi chia sẻ chuyện tình cảm hay đăng tải hình ảnh về nhau trên mạng xã hội. Những năm qua, Tiêu Châu Như Quỳnh sống và làm việc ở Mỹ. Cô thường chia sẻ khoảnh khắc bên con gái Minh An tại đây. Trong khi đó, nữ ca sĩ không nhắc đến bạn trai nhiếp ảnh gia.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2022, Tiêu Châu Như Quỳnh từng chia sẻ bạn trai là người hiền lành, nhẹ nhàng. Anh giúp cô chăm sóc con và sắp xếp thời gian để ở bên cạnh hai mẹ con nhiều nhất có thể.

"Tôi may mắn có anh Louis luôn ủng hộ mình quay trở lại biểu diễn. Anh luôn tình nguyện chăm con khi tôi vắng nhà. Ngoài ra, Minh An còn được ông bà cưng chiều hết mực nên chắc chắn nếu tôi đi diễn trở lại, sẽ có sự hỗ trợ từ gia đình. Tuy nhiên, thời gian này, tôi chỉ muốn ở bên cạnh con thôi vì như những bà mẹ khác, tôi bị nghiện con mất rồi", cô cho biết.