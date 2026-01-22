Tranh luận bủa vây diễn viên 'Thỏ ơi' của Trấn Thành

Trấn Thành công bố các diễn viên chính dự án "Thỏ ơi" vào tối 21/1. Trong đó, sự xuất hiện của Vĩnh Đam ở dàn cast lập tức vấp tranh cãi.

Buổi showcase phim Thỏ ơi được tổ chức tại TP.HCM với sự góp mặt của đạo diễn Trấn Thành và dàn diễn viên chính gồm Pháo, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Lyly, Vĩnh Đam.

Trong đó, sự xuất hiện của người mẫu Vĩnh Đam trong dàn cast chính vấp tranh luận. Nguồn cơn xuất phát từ việc Vĩnh Đam từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn xúc phạm cộng đồng LGBT vào năm 2023. Thậm chí, thời điểm đó, người mẫu còn phải lên tiếng xin lỗi và trả lại vương miện Nam vương HUTECH.

Tại sự kiện, Trấn Thành phản hồi về những thắc mắc liên quan đến Vĩnh Đam. Anh cho biết chưa từng biết đến ồn ào của đàn em trước đây.

Dàn cast phim Tết của Trấn Thành chỉ có Quốc Anh là diễn viên. Ảnh: NSX.

"Tôi nghĩ ai cũng có những sự không chuẩn chỉnh ở tuổi trẻ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên theo đuổi sự thay đổi và trưởng thành của mỗi con người. Biết đâu quá khứ có nhiều người hiểu lầm Vĩnh Đam thì sao. Nhiều khi Vĩnh Đam phát ngôn không phải như vậy. Chúng ta khoan vội phán xét. Tôi không biết trước đó Đam ra sao. Tôi chọn Đam vì hợp vai", Trấn Thành chia sẻ.

Ngoài Vĩnh Đam, việc Trấn Thành chọn các gương mặt như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương vào bộ phim Tết năm nay cũng gây tranh luận. Trong dàn cast chính của Thỏ ơi, chỉ có Quốc Anh là diễn viên. Những thành viên còn lại là rapper, ca sĩ, người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm về diễn xuất. Chất lượng của Thỏ ơi cũng vì vậy mà bị hoài nghi với rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trấn Thành phản hồi: "Tôi luôn có tiêu chí là chọn diễn viên hợp vai và muốn tìm kiếm gương mặt mới. Tôi không chỉ chọn diễn viên vì họ có kinh nghiệm, thâm niên diễn xuất. Tôi sẽ đào tạo và đồng hành. Nhưng những người tôi chọn ít nhiều cũng có năng khiếu, tiềm năng và tố chất. Tôi luôn muốn phim không bị nhàm chán, tạo sự bất ngờ cho khán giả".

Thỏ ơi là một trong số bốn phim ra rạp dịp Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng.

Trong dự án, Pháo vào vai nữ chính. Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Gần nhất, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi” và xuất hiện trong Running Man Vietnam mùa 3 với vai trò khách mời.