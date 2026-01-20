Tạm dừng phát sóng phim 'Lằn ranh'

Bộ phim truyền hình có sự tham gia của NSND Trung Anh, Mạnh Trường sẽ được dừng phát sóng một số tập từ 19-23/1.

Theo thông báo của Đài Truyền hình Việt Nam, trong thời gian từ 19-23/1, series Lằn ranh hoãn lên sóng. Khung giờ tối trên kênh VTV1 sẽ phát sóng các chương trình mang tính chính luận, chuyên đề trong thời gian diễn ra Đại hội XIV.

VTV1 sẽ chiếu chùm phim tài liệu 4 tập Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam cùng các phim tài liệu, chương trình tọa đàm hướng về Đại hội, có nội dung chuyên sâu và giàu giá trị tư liệu, vào 21h.

Phim truyền hình Lằn ranh tạm dừng phát sóng từ 19-23/1. Ảnh: VFC.

Phim truyền hình Lằn ranh đang là series nhận được sự quan tâm của khán giả trên sóng giờ vàng.

Lằn ranh (đạo diễn Nguyễn Mai Hiền) thuộc dòng phim chính luận, khai thác đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Bối cảnh phim là tỉnh Việt Đông bước vào giai đoạn sáp nhập, dự án chung cư Tam Trinh phơi bày nhiều sai phạm.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Doãn Quốc Đam, Mạnh Trường, Bảo Anh, Tiến Lộc, Hồng Diễm, Anh Đào, Huyền Trang, Mạnh Cường…

Trong phim, NSND Bùi Trung Anh đảm nhận vai Sách. Ban đầu, nhân vật này được xây dựng là cán bộ mẫu mực, liêm chính. Song càng về sau, nhân vật này bộc lộ nhiều mưu mô, toan tính. Người này có bồ nhí là Trinh, chủ tịch dự án nhà chung cư Tam Trinh.

Hai "bóng hồng" trong phim gồm Hồng Diễm và Anh Đào lần lượt đảm nhận vai phó viện trưởng viện kiểm sát - kiểm sát viên. Hồng Diễm từng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi vào vai một nhân vật có chức vụ cao như vậy. Tôi băn khoăn không biết liệu mình có thể thể hiện được sự nghiêm nghị, bản lĩnh và uy quyền của một lãnh đạo hay không. Khi xem lại trailer, tôi vẫn thấy thoại còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng đó chính là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa".