S.T Sơn Thạch lập di chúc

Trong một cuộc trò chuyện với Hà Nhi, Thúy Ngân, S.T Sơn Thạch kể về biến cố sức khỏe xảy đến vào năm 2025. Theo nam ca sĩ, anh bị bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy. Khi đó, anh quyết định nói chuyện với luật sư để lập di chúc.
"Lúc đó, tôi không đủ khỏe để có thể viết, mặc dù đã hẹn luật sư rồi. Một ngày trước khi nhập viện, tôi phải thu âm nội dung trong di chúc vào điện thoại. Sức khỏe tôi cạn kiệt, cây năng lượng của mình không còn nữa. Đó là khoảnh khắc đáng sợ của tôi", S.T Sơn Thạch chia sẻ.
S.T Sơn Thạch kể về biến cố sức khỏe xảy đến vào năm 2025.
Theo ca sĩ, sau biến cố, anh đặt ưu tiên về sức khỏe lên cao nhất. Ngoài sức khỏe về thể chất, anh cũng chú trọng tinh thần. "Vì gia đình, tình yêu, sự nghiệp hay bất cứ thứ gì, bản thân mình cũng phải còn ở đó đã. Mình phải hiện diện ở đó thì mới lo được cho mọi người. Mình mới ở trong niềm vui hay nỗi buồn, để chia sẻ với người thân, người yêu, khán giả của mình", nam ca sĩ bày tỏ.
Trước những chia sẻ của S.T, Hà Nhi động viên đàn anh. Cô cho biết bất ngờ khi lần đầu nghe nam ca sĩ nói về biến cố sức khỏe.
Xuất thân từ nhóm nhạc 365, S.T Sơn Thạch gây ấn tượng với hình tượng trẻ trung, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Sau khi nhóm tan rã, anh lựa chọn con đường solo, dần khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất đến tham gia các chương trình giải trí.
Năm 2024, S.T Sơn Thạch gây ấn tượng khi tham gia gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh chinh phục khán giả qua loạt tiết mục như Thật xa thật gần, Thuận nước đẩy thuyền, Mưa trên phố Huế... Kết thúc chương trình, anh giành giải Anh tài ấm áp.
Trong một tập của Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ khóc khi thể hiện ca khúc Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Trên sân khấu, anh nói lời xin lỗi người bố đã mất. "Tôi muốn gửi tác phẩm nghệ thuật này đến ba, vì ba rất mong muốn tôi tham gia chương trình. Cũng lâu lắm rồi tôi mới đứng trên sân khấu chuyên môn như thế này, nhưng cũng là lúc mà người thân không còn nữa", anh chia sẻ.
