Huỳnh Lập lên tiếng tin bị bắt

Huỳnh Lập bức xúc trước các tin đồn sai lệch về anh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Anh mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

Chiều 17/1, Huỳnh Lập lên tiếng về những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Đạo diễn khẳng định tin đồn "anh bị bắt vì sử dụng chất cấm" là sai sự thật.

"Ba mẹ gọi lên vì xem được tin tức này lan tràn trên TikTok. Công nghệ AI chỉ tốt khi chúng ta xài nó bằng một cái tâm tốt, chứ như thế này thì ảnh hưởng đến người khác lắm", Huỳnh Lập cho biết. Anh mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

Huỳnh Lập lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch về anh lan truyền trên mạng xã hội.

Vài ngày trước, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip với nội dung "Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập bị bắt vì sử dụng chất cấm". Những clip này thu hút lượng tương tác, bàn luận lớn từ dân mạng. Sau đó, công ty quản lý của Phương Mỹ đăng tải thông báo, bác bỏ những tin đồn sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Theo phía Phương Mỹ Chi, các thông tin về việc cô "sử dụng chất cấm" là hoàn toàn sai sự thật, được phát tán dưới hình thức tin đồn, suy diễn chủ quan, cắt ghép và bình luận không có căn cứ.

Công ty quản lý nữ ca sĩ nhấn mạnh những tin đồn sai lệch nói trên đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của nghệ sĩ. Do đó, công ty yêu cầu các tài khoản mạng đăng tải thông tin kể trên phải gỡ bỏ nội dung; không suy diễn, cắt ghép, lan truyền thông tin khi chưa kiểm chứng.

Trước đó, nghệ sĩ Quyền Linh, Nhật Kim Anh vướng vấn đề tương tự Phương Mỹ Chi. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố" hay "Quyền Linh bị bắt".

Sau đó, Quyền Linh lên tiếng khẳng định các tin đồn nói trên là bịa đặt, sai sự thật. "Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo bởi những thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra. Nên tôi mong công chúng hiện giờ tỉnh táo, chọn lọc nội dung", Quyền Linh nói.