Doanh nhân Minh Hải: 'Tôi không ngoại tình hay có con riêng'

Doanh nhân Nguyễn Minh Hải cho biết trong 3 năm qua, anh không có bài đăng nào đề cập chuyện tình cảm trên mạng. Anh bác bỏ thông tin ngoại tình hay có con riêng.

Chiều 17/1, doanh nhân Nguyễn Minh Hải, bạn trai cũ của Hòa Minzy có bài đăng dài, lên tiếng về việc một số tài khoản trên các nền tảng truyền thông xã hội, đã tự ý đăng và lan truyền nội dung liên quan đến đời sống tình cảm, cá nhân của anh với nhiều thông tin sai sự thật. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín và tinh thần của anh.

Doanh nhân khẳng định trong vòng 3 năm qua, anh không đăng tải, chia sẻ và không công bố bất kỳ bài viết hay nội dung nào liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân trên mạng xã hội.

Doanh nhân Minh Hải lên tiếng về những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

"Tôi không viết, không phát tán và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào viết 'tâm thư', bài chia sẻ hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ hoặc hiện tại như những thông tin đang bị lan truyền. Tôi không có hành vi ngoại tình, không có con riêng, và không vi phạm các chuẩn mực đạo đức hay pháp luật trong suốt thời gian còn tồn tại mối quan hệ trước đây như một số thông tin bịa đặt đang và đã được đăng tải", anh cho biết.

Doanh nhân yêu cầu các trang mạng xã hội đã và đang sử dụng thông tin của anh để đăng tải, bịa đặt nội dung phải gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan.

"Trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền đại diện, tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xử lý theo đúng quy định pháp luật", theo Minh Hải.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng được cho là liên quan đến bạn trai cũ của Hòa Minzy. Những bài đăng này thu hút lượt xem, bàn luận lớn.

Hòa Minzy và Minh Hải công khai hẹn hò từ năm 2018. Đến năm 2019, ca sĩ quê Bắc Ninh sinh con trai đầu lòng. Năm 2022, Hòa Minzy chia tay doanh nhân Minh Hải. Cô cho biết dù mối quan hệ kết thúc, cả hai sẽ cùng chăm sóc con trai.