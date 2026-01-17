Khối tài sản của Tóc Tiên và Touliver

Tóc Tiên và Touliver sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Trong thời gian còn bên nhau, họ sống ở biệt thự xa hoa, rộng 270 m2 tại TP.HCM.

Sau 6 năm kết hôn, Tóc Tiên và Touliver chính thức chia tay. Chiều 17/1, thông qua bài đăng trên fanpage, Tóc Tiên thông báo tin cả hai đường ai nấy đi. Họ chia tay trong văn minh. Nữ ca sĩ cho biết sau khi dừng lại mối quan hệ vợ chồng, cả hai là bạn bè, đồng nghiệp.

Trong quãng thời gian chung sống, Tóc Tiên và Touliver được công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp, sống tích cực và thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, cả hai cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Trong thời gian còn bên nhau, họ sống ở biệt thự xa hoa tại TP.HCM. Căn nhà rộng 270 m2, được thiết kế độc đáo, với tầng hầm, phòng khách, bếp, nhiều phòng ngủ rộng rãi. Biệt thự nhiều cây xanh cùng hồ bơi riêng, không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Tóc Tiên và Touliver sở hữu bất động sản có giá trị.

Theo những hình ảnh, video Tóc Tiên và Touliver chia sẻ trước đây, căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với màu sắc trung tính. Cả hai còn có phòng tập gym rộng, với đủ thiết bị, đồ tập. Điểm nhấn trong biệt thự là phòng bếp, được trang bị những nội thất hiện đại, sang trọng.

Ngoài ra, họ còn có biệt thự rộng khoảng 300 m2 ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Căn biệt thự này cũng được thiết kế độc đáo, hiện đại, với view đẹp, thoáng đãng. Vào năm 2020, căn nhà ước tính có giá trên 10 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Tóc Tiên còn được cho là sở hữu nhà riêng ở Mỹ. Những năm trước, cô và Touliver thường xuyên nghỉ dưỡng ở đây trong thời gian dài.

Tóc Tiên là ca sĩ đắt show trong hơn 10 năm qua. Cô tậu nhiều xe hơi đắt đỏ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu gồm túi xách, đồng hồ, quần áo, giày dép đến từ những nhà mốt nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ca hát, cô cũng xây dựng hình ảnh tốt ở mảng thời trang.

Tóc Tiên sở hữu nhiều đồ hiệu, phong cách thời trang gợi cảm.

Trong thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết từ trước tới nay, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn, chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến vì công chúng.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân", cô cho biết.

Cả hai đi đến quyết định ly hôn sau một quá trình suy ngẫm sâu sắc dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.