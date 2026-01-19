Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Anh Tú gây chú ý

  • Thứ hai, 19/1/2026 12:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trường Giang vừa công bố dàn diễn viên tham gia phim Tết. Đáng chú ý, nam diễn viên Anh Tú Atus góp mặt trong dự án của đàn anh.

Sáng 19/1, Trường Giang công bố poster và teaser trailer chính thức của Nhà ba tôi một phòng. Ngoài diễn viên chính Minh Anh, phim còn có sự góp mặt của Anh Tú Atus và Lê Khánh.

Trong đó, Anh Tú Atus sẽ đảm nhận vai nam chính Phát, người yêu của An (Minh Anh) trong dự án phim Tết 2026. Sự xuất hiện của Phát được xem là nhân tố chính, thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai cha con An. Trong khi ông Thạch (Trường Giang) luôn cố gắng kiểm soát, che chở con gái bằng những nguyên tắc hà khắc, Phát lại luôn tìm nhiều mưu kế, chiêu trò để hẹn hò lén lút An.

truong giang anh 1

Anh Tú Atus và Minh Anh là cặp diễn viên chính trong phim Tết của Trường Giang. Ảnh: NSX.

Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh đầu tiên mà Trường Giang và Anh Tú Atus hợp tác.

Trước đó, Anh Tú Atus vừa góp mặt trong phim Hoàng tử quỷ của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân. Phim kinh dị mang về 28,2 tỷ đồng, được cho là gây thua lỗ cho nhà đầu tư.

Diễn xuất của Anh Tú chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Trong nhiều phân cảnh, thoại của nam diễn viên lộ nhiều hạn chế. Lối diễn đôi khi kém tiết chế, thiếu sức nặng. Dù được ưu ái nhiều đất diễn nhất trong phim, nam diễn viên đã không tận dụng hết.

Nh năm qua, Anh Tú Atus liên tiếp tham gia các dự án trăm tỷ đồng với Gặp lại chị bầu (Nhất Trung - 105 tỷ đồng, bao gồm cả phát hành nước ngoài); Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa - 121 tỷ đồng)...

Thời gian gần đây, Anh Tú phát triển hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí. Anh thu hút lượng fan đông đảo sau khi tham gia game show Anh trai "say hi", gần nhất là Running Man Vietnam mùa 3. Anh Tú ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, phong cách thời trang thời thượng và cách nói chuyện hài hước, duyên dáng.

Trở lại với đường đua phim Tết, đến thời điểm hiện tại, ba phim gồm Mùi phở, Báu vật trời cho Nhà ba tôi một phòng đã công bố dàn diễn viên chính. Hiện còn Thỏ ơi đến từ Trấn Thành vẫn giữ kín thông tin về diễn viên chính. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ năm trong sự nghiệp của Trấn Thành. Dự án là phép thử quan trọng của nam đạo diễn tại thị trường điện ảnh Việt sau bước lùi của Bộ tứ báo thủ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.

Đọc tiếp

