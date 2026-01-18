Trang cá nhân của 'em xinh' Maiquinn bị công kích

Vài ngày qua, Maiquinn bất ngờ bị "réo tên" trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng của một tài khoản mạng ẩn danh với nội dung nghi vấn nữ ca sĩ chen vào cuộc hôn nhân của cặp ca sĩ - nhà sản xuất nổi tiếng, khiến vợ chồng họ ly hôn. Dù bài đăng không kiểm chứng và người trong cuộc chưa lên tiếng song lượt chia sẻ, bàn tán trên mạng ngày càng lan truyền mạnh.
Sau đó, trang cá nhân của Maiquinn nhận loạt bình luận tiêu cực, công kích. Dưới các bài đăng gần đây của cô, dân mạng tấn công, thậm chí miệt thị công việc, ngoại hình nữ ca sĩ.
Đến thời điểm hiện tại, Maiquinn chưa lên tiếng về thông tin nói trên.
Maiquinn bất ngờ bị công kích trên mạng xã hội vài ngày qua. Ảnh: FBNV.
Maiquinn, tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô nổi lên sau vị trí Á quân Giọng hát Việt 2017 và gần đây thu hút sự quan tâm qua chương trình Em xinh “say hi”.
Ngoài ngoại hình nổi bật, cá tính, dễ thu hút sự chú ý, Maiquinn còn có thế mạnh sáng tác. Ưu điểm này đã được cô phát huy khi tham gia Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ cũng là chủ nhân của bản hit Chân thành - một trong những ca khúc thành công nhất Anh trai "say hi" mùa 1.
Cô theo đuổi phong cách thời trang vừa gợi cảm, vừa cá tính trẻ trung. Gần đây, nữ ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Mason Nguyễn. Song sau đó, nam rapper nhanh chóng lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân. Anh khẳng định chỉ xem Maiquinn như chị em đồng nghiệp thân thiết, không hề có chuyện yêu đương.
"Mối quan hệ của tôi với chị MaiQuinn bớt đồn giùm. Nếu nó chỉ ảnh hưởng tới tôi, tôi đã không lên tiếng", Mason Nguyễn chia sẻ và đăng kèm demo bài hát mới. Theo thông báo của nam rapper, anh và đàn chị gặp mặt chỉ để thu âm ca khúc.
