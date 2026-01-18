Động thái gây chú ý của Tóc Tiên

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tóc Tiên vừa chia sẻ lại bài đăng của chồng cũ trên trang cá nhân. Động thái của nữ ca sĩ gây chú ý.

Sáng 18/1, Tóc Tiên có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cô chia sẻ lại bài đăng của Touliver thông qua chức năng Story. Trong bài đăng, Touliver chia sẻ khoảnh khắc nữ ca sĩ tạo dáng bên bức ảnh có tên My Love. Bức ảnh được nhà sản xuất âm nhạc vẽ chân dung Tóc Tiên vào năm 2019, sau đó trưng bày ở triển lãm Mid-life crisis/Lưng chừng khủng hoảng vào 2023.

Thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn sau 6 năm cưới và 10 năm đồng hành gây tiếc nuối với nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ. Trên các nền tảng mạng, Văn Mai Hương, stylist Kelbin Lei cùng nhiều nghệ sĩ gửi lời động viên, chúc Tóc Tiên và Touliver sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

toc tien anh 1

Tóc Tiên chia sẻ lại bài đăng của Touliver trên trang cá nhân. Ảnh: @tlvrnsl.

Cặp ca sĩ - producer lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt trong một năm qua. Họ không còn sống chung nhà trong thời gian dài. Tóc Tiên thường xuyên có các bài đăng nhiều tâm sự hay quyết định đi xóa hình xăm đôi với Touliver.

Lần gần nhất cả hai chung khung hình là tại đêm nhạc countdown diễn ra tối 31/12/2025. Lúc đó, Touliver xuất hiện ở phía dưới và dùng điện thoại, quay lại các màn trình diễn của Tóc Tiên. Sau đó, anh còn đợi cô trình diễn xong và cả hai gặp nhau ở hậu trường.

Sau đó, anh đăng tải clip về hành trình của Tóc Tiên sau 10 năm trên trang cá nhân. Trong đó, ở những khoảnh khắc đầu của clip là hình ảnh Tóc Tiên trên sân khấu của đêm nhạc đón chào năm mới diễn ra ở TP.HCM tối 31/12/2025.

Những hình ảnh nửa sau clip là tại sân khấu The Remix 2015 - nơi nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Hoa cỏ mùa xuân. Đây cũng là chương trình mà Tóc Tiên lần đầu gặp gỡ, hợp tác với Touliver. Khi ấy, nữ ca sĩ vừa trở về từ Mỹ, còn Hoàng Touliver từ giới underground vươn lên.

"10 năm trôi qua. Nhạc vẫn hit và cô ấy vẫn xinh đẹp", Touliver chia sẻ.

Trong thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết từ trước tới nay, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn, chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến vì công chúng.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân", cô cho biết.

Tóc Tiên, Touliver ly hôn

Trưa 17/1, Tóc Tiên thông báo ly hôn Touliver sau 10 năm đồng hành. Cô cho biết cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp sau khi đường ai nấy đi.

21 giờ trước

An Nhi

  Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

