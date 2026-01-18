Maiquinn nói về tin hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc

Thông qua trang cá nhân, Maiquinn khẳng định "không liên quan" đến những thông tin về tình cảm lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua.

Chiều 18/1, Maiquinn chính thức lên tiếng về những thông tin hẹn hò một nhà sản xuất âm nhạc lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Theo nữ ca sĩ, những tin đồn nói trên sai lệch. Cô "không liên quan" và mong dân mạng không lan truyền, đồn đoán.

"Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim... Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp", cô nói.

Maiquinn phủ nhận thông tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Không lâu trước đó, đại diện của Touliver cũng lên tiếng khẳng định thông tin anh hẹn hò ca sĩ trẻ là không chính xác. "Thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi đang có biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Maiquinn, tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô nổi lên sau vị trí Á quân Giọng hát Việt 2017 và gần đây thu hút sự quan tâm qua chương trình Em xinh “say hi”.

Ngoài ngoại hình nổi bật, cá tính, dễ thu hút sự chú ý, Maiquinn còn có thế mạnh sáng tác. Ưu điểm này đã được cô phát huy khi tham gia Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ cũng là chủ nhân của bản hit Chân thành - một trong những ca khúc thành công nhất Anh trai "say hi" mùa 1.

Về phía Touliver, anh và Tóc Tiên vừa dừng lại cuộc hôn nhân sau 6 năm. Cả hai chia tay trong văn minh.

Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Touliver sau đó chia sẻ hình ảnh chụp Tóc Tiên và viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em".