Taylor Swift hoãn cưới?

  • Chủ nhật, 18/1/2026 22:08 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Nguồn tin thân cận tiết lộ ngôi sao nhạc pop hoãn lễ cưới để động viên tinh thần hôn phu sau mùa giải kém kỳ vọng.

Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce đang trải qua thử thách lớn đầu tiên trong mối quan hệ khi cầu thủ được cho là cân nhắc giải nghệ khỏi NFL. Thay vì tập trung cho kế hoạch tổ chức lễ cưới, ngôi sao nhạc pop muốn dành thời gian này để động viên tinh thần hôn phu. Nam cầu thủ đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đội Kansas City Chiefs thất bại.

"Taylor đang cố gắng làm cho anh ấy vui vẻ bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Cô ấy cũng không dồn dập hỏi về kế hoạch tổ chức lễ cưới. Taylor muốn tập trung vào hôn lễ sau khi hôn phu đưa ra quyết định cuối cùng về sự nghiệp, bởi cô ấy biết điều này rất quan trọng với Travis", nguồn tin thân cận tiết lộ.

Taylor Swift anh 1

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là hoãn lễ cưới. Ảnh: GC.

Người này cho biết thêm: "Họ đã ở bên nhau, yêu nhau và tận hưởng thành công của cả hai. Anh ấy có mặt trong những chuyến lưu diễn của Taylor. Ngược lại, cô ấy cũng xuất hiện trong những lần anh giành chức vô địch Super Bowl".

Thời gian qua, Travis Kelce vướng nghi vấn là sẽ giải nghệ sau trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 4/1. Dù vậy, đến nay, anh chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Travis Kelce sinh năm 1989, là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, ngôi sao của Kansas City Chiefs và là nhà vô địch Super Bowl. Tuy nhiên, việc hẹn hò với Taylor Swift giúp danh tiếng của anh còn vươn xa hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Travis Kelce cũng tham dự nhiều buổi diễn trong world tour của ngôi sao nhạc pop.

Tới tháng 8/2025, ngôi sao bóng bầu dục chính thức cầu hôn Taylor. Trong bài đăng ngọt ngào thu hút hàng triệu lượt thích chỉ trong vài phút, cặp đôi chia sẻ loạt ảnh màn cầu hôn lãng mạn. Travis quỳ gối giữa khu vườn tràn ngập hoa, trao nhẫn cho bạn gái.

Trước đó, lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến sẽ được tổ chức ở dinh thự xa hoa trị giá 17 triệu USD tại New England. Nữ ca sĩ trồng rất nhiều hoa tươi trang trí cho hôn lễ.

  Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

