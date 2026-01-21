Hoàng Touliver đón sinh nhật cùng đồng nghiệp

Nhà sản xuất âm nhạc đón tuổi 39 bên các đồng nghiệp như Soobin, Rhymastic. Tiệc sinh nhật của Hoàng Touliver diễn ra ở công ty.

Ngày 21/1, Hoàng Touliver đón sinh nhật tuổi 39. Nhà sản xuất âm nhạc được các nhân viên trong công ty tổ chức tiệc sinh nhật. Soobin, SlimV, Rhymastic... quây quần, chúc mừng Touliver bước sang tuổi mới.

Trên fanpage của SpaceSpeakers cũng đăng tải lời chúc mừng Touliver: "Chúc anh cả của SpaceSpeakers luôn vui vẻ, vững vàng và gặt hái thêm nhiều cột mốc rực rỡ trên hành trình sắp tới".

Touliver bước sang tuổi 39. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Touliver và Tóc Tiên chia tay sau nhiều năm gắn bó. Theo thông báo được Tóc Tiên đưa ra ngày 17/1, những tháng gần đây là quãng thời gian nhiều thử thách đối với cả hai. Việc chưa lên tiếng sớm xuất phát từ mong muốn có đủ khoảng lặng để suy ngẫm, đối thoại và nhìn nhận lại bản thân. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, cả 2 đã thống nhất đi đến quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng, trở về mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là lựa chọn được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Touliver sau đó chia sẻ hình ảnh chụp Tóc Tiên và viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em".

Trong quãng thời gian chung sống, Tóc Tiên và Touliver được công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp, sống tích cực và thành công trong sự nghiệp.