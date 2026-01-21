Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoàng Touliver đón sinh nhật cùng đồng nghiệp

  • Thứ tư, 21/1/2026 19:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà sản xuất âm nhạc đón tuổi 39 bên các đồng nghiệp như Soobin, Rhymastic. Tiệc sinh nhật của Hoàng Touliver diễn ra ở công ty.

Ngày 21/1, Hoàng Touliver đón sinh nhật tuổi 39. Nhà sản xuất âm nhạc được các nhân viên trong công ty tổ chức tiệc sinh nhật. Soobin, SlimV, Rhymastic... quây quần, chúc mừng Touliver bước sang tuổi mới.

Trên fanpage của SpaceSpeakers cũng đăng tải lời chúc mừng Touliver: "Chúc anh cả của SpaceSpeakers luôn vui vẻ, vững vàng và gặt hái thêm nhiều cột mốc rực rỡ trên hành trình sắp tới".

touliver anh 1

Touliver bước sang tuổi 39. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Touliver và Tóc Tiên chia tay sau nhiều năm gắn bó. Theo thông báo được Tóc Tiên đưa ra ngày 17/1, những tháng gần đây là quãng thời gian nhiều thử thách đối với cả hai. Việc chưa lên tiếng sớm xuất phát từ mong muốn có đủ khoảng lặng để suy ngẫm, đối thoại và nhìn nhận lại bản thân. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, cả 2 đã thống nhất đi đến quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng, trở về mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là lựa chọn được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Touliver sau đó chia sẻ hình ảnh chụp Tóc Tiên và viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em".

Trong quãng thời gian chung sống, Tóc Tiên và Touliver được công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp, sống tích cực và thành công trong sự nghiệp.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Tạm dừng phát sóng phim 'Lằn ranh'

Bộ phim truyền hình có sự tham gia của NSND Trung Anh, Mạnh Trường sẽ được dừng phát sóng một số tập từ 19-23/1.

30:1780 hôm qua

An Nhi

touliver touliver tóc tiên

    Đọc tiếp

    David Beckham pha vo su im lang hinh anh

    David Beckham phá vỡ sự im lặng

    24 giờ trước 21:31 20/1/2026

    0

    Trong buổi nói chuyện với các nhà báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, David Beckham đã chia sẻ về những sai lầm của các con khi sử dụng mạng xã hội.

    Hong Dang doi nghe? hinh anh

    Hồng Đăng đổi nghề?

    13 giờ trước 08:35 21/1/2026

    0

    Nam diễn viên được cho là thử sức với công việc sale bất động sản. Hơn 3 năm qua, Hồng Đăng vắng bóng khỏi màn ảnh.

    Victoria Beckham soc, suy sup hinh anh

    Victoria Beckham sốc, suy sụp

    16:34 20/1/2026 16:34 20/1/2026

    0

    Theo nguồn tin thân cận, vợ của David Beckham suy sụp hoàn toàn sau tâm thư dài 6 trang đến từ con trai cả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý