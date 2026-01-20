David Beckham phá vỡ sự im lặng

Trong buổi nói chuyện với các nhà báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, David Beckham đã chia sẻ về những sai lầm của các con khi sử dụng mạng xã hội.

Theo Mirror, trong một cuộc phỏng vấn tại Davos, nơi David Beckham đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ngôi sao thừa nhận các con mình đã mắc sai lầm trên mạng xã hội.

David Beckham chia sẻ: "Tôi luôn nói về mạng xã hội và sức mạnh của nó, cả mặt tốt lẫn xấu. Những gì trẻ em có thể tiếp cận ngày nay có thể rất nguy hiểm. Nhưng điều tôi nhận thấy, đặc biệt là với các con tôi, là nên sử dụng nó vì những lý do đúng đắn. Tôi đã có thể sử dụng nền tảng của mình để tăng lượng người theo dõi và hỗ trợ UNICEF. Và đó là công cụ lớn nhất để giúp mọi người nhận thức được những gì đang xảy ra trên thế giới đối với trẻ em. Và tôi đã cố gắng làm điều tương tự với các con của mình, để giáo dục chúng. Chúng mắc lỗi, nhưng trẻ em được phép mắc lỗi. Đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy các con tôi".

Ngôi sao nói thêm: "Đôi khi bạn cũng phải để chúng mắc những sai lầm đó".

David Beckham đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Shutterstock.

David Beckham nhận được câu hỏi từ báo chí về tâm thư của con trai cả gây chấn động, song cựu danh thủ Anh từ chối phản hồi.

Trong khi đó, vợ David Beckham được cho là đang suy sụp trước cáo buộc từ Brooklyn.

Ở tâm thư dài 6 trang, Brooklyn liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong đó, anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Đáng chú ý, Brooklyn chia sẻ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới năm 2022, cha mẹ đã liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và các con của chúng tôi trong tương lai. Họ đòi tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản của thỏa thuận sẽ được thực hiện. Việc tôi trì hoãn đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ nhận được. Kể từ đó, họ không bao giờ đối xử với tôi như trước. Gia đình tôi đặt việc quảng bá và hợp đồng lên trên hết. Thương hiệu Beckham là số một. Tình yêu gia đình được định đoạt bằng việc bạn đăng bao nhiêu ảnh lên mạng xã hội, hoặc bạn xuất hiện nhanh thế nào trong các buổi chụp hình chung", Brooklyn cho biết.