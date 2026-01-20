Cú tát vào David Beckham

Mâu thuẫn của gia đình David Becham lên đến đỉnh điểm khi Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang. Trong đó, đầu bếp trẻ cáo buộc cha mẹ kiểm soát, lợi dụng và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh.

Brooklyn Beckham lọt xu hướng tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng mạng và xuất hiện ở đầu các tờ báo, truyền thông toàn thế giới sau bức tâm thư dài 6 trang. Đây được cho là "giọt nước tràn ly" sau những mâu thuẫn chất chồng trong nội bộ gia đình cựu danh thủ Anh.

Những cáo buộc từ phía Brooklyn nhắm đến cha mẹ với nội dung tố họ kiểm soát, lợi dụng, cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của vợ chồng anh trong nhiều năm qua.

Hiện vợ chồng David Beckham chưa lên tiếng sau bài đăng gây chấn động của con trai. Song truyền thông quốc tế nhận định 6 trang tâm thư của Brooklyn Beckham như một cú tát mạnh vào David và Victoria cùng "thương hiệu Beckham" được gây dựng hàng chục năm qua.

Brooklyn Beckham gây choáng váng

Trong một tuyên bố dài trên Instagram mới đây, Brooklyn lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng để trực tiếp lên tiếng về những rạn nứt sâu sắc với David và Victoria. Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ đã nỗ lực kiểm soát truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Mở đầu bài viết, Brooklyn khẳng định việc lên tiếng là lựa chọn cuối cùng sau nhiều năm cố gắng giữ kín chuyện gia đình. "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Tôi không bị ai kiểm soát, đây là lần đầu tiên tôi dám đứng lên vì bản thân", anh viết.

Nhà Beckham chìm trong khủng hoảng sau loạt lùm xùm. Ảnh: WireImage.

Brooklyn cho rằng cuộc sống mà anh sinh ra vốn đã bị bao vây bởi sự giả tạo: "Suốt đời tôi, cha mẹ đã thao túng các câu chuyện trên báo chí. Những bài đăng tình cảm trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình hay mối quan hệ đều là sự dàn dựng. Tôi đã tận mắt chứng kiến họ sẵn sàng thêu dệt những lời dối trá để bảo vệ vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Nhưng tôi tin rằng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày".

Brooklyn liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong đó, anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Đáng chú ý, Brooklyn chia sẻ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới năm 2022, cha mẹ đã liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và các con của chúng tôi trong tương lai. Họ đòi tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản của thỏa thuận sẽ được thực hiện. Việc tôi trì hoãn đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ nhận được. Kể từ đó, họ không bao giờ đối xử với tôi như trước. Gia đình tôi đặt việc quảng bá và hợp đồng lên trên hết. Thương hiệu Beckham là số một. Tình yêu gia đình được định đoạt bằng việc bạn đăng bao nhiêu ảnh lên mạng xã hội, hoặc bạn xuất hiện nhanh thế nào trong các buổi chụp hình chung", Brooklyn cho biết.

Trái với những lời đồn đoán cho rằng anh bị vợ kiểm soát, Brooklyn khẳng định anh chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu kể từ khi rời xa vòng tay của David và Victoria.

"Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát trong phần lớn cuộc đời. Tôi lớn lên cùng nỗi lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã chọn, tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi cùng gia đình tương lai”, anh kết luận

Giải thích lý do không có mặt ở bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của cha vào tháng 5/2025, Brooklyn cho biết nguồn cơn xuất phát từ việc gia đình thiếu sự tôn trọng vợ anh. Dù nỗ lực hàn gắn, vợ chồng cựu danh thủ vẫn có nhiều hành xử kỳ lạ, quay lưng với vợ chồng anh.

Cả hai đến London để dự sinh nhật David Beckham song bị từ chối. Vợ chồng Brooklyn phải ở trong khách sạn suốt một tuần, trong khi bữa tiệc sinh nhật David vẫn diễn ra với sự góp mặt của hàng trăm khách mời và máy quay hiện diện khắp mọi nơi. Cuối cùng, David Beckham đồng ý gặp con trai cả nhưng vẫn từ chối Nicola.

Trên các nền tảng mạng xã hội, công chúng đang chia phe, tranh cãi gay gắt về tâm thư của Brooklyn Beckham. Một bộ phận dân mạng lên tiếng chỉ trích hành động "tuyệt tình" của Brooklyn trong khi số khác bày tỏ sự đồng cảm về những điều mà chàng trai 26 tuổi đã trải qua.

Dấu chấm hết cho 'thương hiệu Beckham'

Đến thời điểm hiện tại, phía David và Victoria Beckham vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những cáo buộc này.

Song cuộc đối đầu trực diện này đánh dấu sự rạn nứt lớn nhất từ trước đến nay trong gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "gia đình kiểu mẫu" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua, theo The Guardian.

Trước khi vụ ồn ào xảy đến, vợ chồng David và Victoria Beckham được xem là biểu tượng hàng đầu về một gia đình cầu thủ - ca sĩ thành công, viên mãn, gắn kết và hạnh phúc vững bền. Họ là cặp đôi quyền lực trong giới showbiz hàng chục năm qua.

Dù trải qua không ít biến động, thăng trầm, hai ngôi sao luôn nắm tay nhau bước về phía trước. Vào mỗi dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, David luôn dành những điều bất ngờ và ngọt ngào cho vợ. Hầu như năm nào, cựu danh thủ cũng tặng vợ nhẫn kim cương. People ước tính bộ sưu tập nhẫn của vợ Beck hơn 12 triệu USD , thiết kế đắt nhất trị giá 2,5 triệu USD nạm đầy kim cương và đá quý được mua vào năm 2005.

Victoria từng tâm sự chìa khóa hạnh phúc giúp cô và David gắn kết đến bây giờ là tôn trọng giá trị gia đình: "Chúng tôi, sáu người chúng tôi, mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ở bên nhau". Bộ đôi sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở nhiều quốc gia. Theo The Times, giá trị tài sản ròng của cặp vợ chồng David Beckham và Victoria hiện vào khoảng 578 triệu USD .

Cặp đôi là chủ nhân của ngôi nhà trị giá 4 triệu USD ở miền nam nước Pháp, cũng như một biệt thự ở khu Holland Park thời thượng, phía tây London vốn được họ mua với giá 41 triệu USD vào năm 2013.

Năm 2016, Beckham bỏ tiền ra mua một nhà kho được chuyển đổi công năng nằm tại một ngôi làng ở vùng nông thôn Great Tew, Cotswold, cách London 2 giờ đồng hồ lái xe với giá khoảng 8 triệu USD . Để thuận tiện cho việc sinh sống ở Miami, Beckham cũng chi 24 triệu USD mua một căn penthouse thuộc tòa nhà One Hundred Museum. Căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 7 sao và có những tiện nghi tốt nhất thế giới. Cặp vợ chồng quyền lực cũng thường vung tiền cho các kỳ nghỉ xa hoa trên du thuyền.

Bài đăng mới đây của Brooklyn đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "gia đình kiểu mẫu" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua, theo The Guardian. Ảnh: IGNV.

Cả hai từng tìm cách đưa các con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper vào showbiz nhằm tiếp bước, phát triển 'thương hiệu Beckham'. Song đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Harper còn nhỏ, ba con trai của Beckham chưa đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của cha mẹ.

Biến cố lớn nhất xảy đến với gia đình họ từ sau khi Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz. Những mâu thuẫn, căng thẳng diễn ra không ngừng. Cho tới bức tâm thư dài 6 trang mới đây của Brooklyn hé lộ những góc khuất về nội bộ gia đình, khiến mâu thuẫn dâng tới đỉnh điểm. Truyền thông quốc tế nhận định Brooklyn đã giáng đòn đau cho cha mẹ, khiến "thương hiệu Beckham" đối diện nguy cơ sụp đổ.