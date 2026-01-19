Sự bất chấp của chị Phiến khi tạo ra ca khúc nhảm nhí

Dù cơ quan quản lý văn hóa nhiều lần có động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh thực trạng sản phẩm âm nhạc phản cảm. Song nhiều ca sĩ, hot TikToker vẫn bất chấp khi phát hành những MV nhảm nhí, vô nghĩa.

Việc ca sĩ Việt phát hành những sản phẩm âm nhạc với ca từ nhảm nhí, phản cảm là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” tồn tại ở thị trường nhạc Việt nhiều năm qua. Các cơ quan quản lý về văn hóa nhiều lần có những động thái quyết liệt như xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bỏ các MV có nội dung trái thuần phong mỹ tục… nhưng vấn nạn này vẫn không được giải quyết triệt để.

Không chỉ các ca sĩ, một số hot TikToker gần đây cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc với ca từ vô nghĩa, vô giá trị. Mới nhất, Con mèo xuân của Khuyến Dương (Chị Phiến) đang gây tranh cãi, dù lượt xem, tương tác mạnh trên các nền tảng mạng. Thậm chí, nhiều ca sĩ Việt còn thể hiện sự hưởng ứng bằng cách nhảy theo một đoạn trong MV này của Khuyến Dương. Vô hình trung, từ một MV có nội dung nhảm, Con mèo xuân lại thu hút lượng xem và chia sẻ lớn.

Tương tự, Trương Thảo Nhi hay V.STAR, Quốc Kang cũng có những sản phẩm dễ dãi, thiếu giá trị nghệ thuật, chủ yếu mang tính câu khách.

Vì sao các ca khúc nhảm vẫn có 'đất sống'

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM đánh giá việc các nghệ sĩ, hot TikToker vẫn lần lượt phát hành các sản phẩm âm nhạc nhảm nhí, vô bổ dù cơ quan quản lý đã có động thái quyết liệt để chấn chỉnh trước đó, thể hiện sự bất chấp, chiêu trò. Những người nổi tiếng này hiểu rõ thực tế sản phẩm càng ồn ào, gây tranh luận càng dễ thu hút lượt người xem, bàn tán lớn. Từ đó, MV của họ sẽ mang lại doanh thu lớn. Vì thế, nhóm nghệ sĩ nói trên vẫn bỏ ngoài tai tất cả để đạt đến mục đích cuối cùng là lợi nhuận.

“Những ca sĩ phát hành các sản phẩm nhảm nhí gần đây đều là những nghệ sĩ không phải là hội viên của Hội Âm nhạc TP.HCM. Họ là nhóm ca sĩ tự do hoặc người nổi tiếng trên mạng xã hội. Vì vậy, chúng tôi không thể có những động thái cụ thể để kiểm soát, xử lý được. Dù vậy, tôi nghĩ rằng trong vai trò một nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật hoặc người có sức ảnh hưởng, họ nên ý thức được vai trò, trách nhiệm và đạo đức làm nghề của mình. Bởi các ca khúc có nội dung như vậy tác động tiêu cực đến giới trẻ, thậm chí là các em nhỏ”, ông Đức Trung cho biết.

MV của Trương Thảo Nhi bị phản ứng vì hời hợt, thiếu giá trị.

Trước thực trạng các MV có nội dung nhảm nhí tái diễn nhiều năm qua, mà không bị giải quyết triệt để, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM cho rằng trách nhiệm này thuộc về nhiều bên, trong đó có vai trò từ các nền tảng mạng. Cơ quan quản lý nên phối với các nền tảng để siết chặt, quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những sản phẩm có nội dung nhảm nhí.

Ở góc độ của các nhạc sĩ, ca sĩ, họ phải đầu tư “chất xám”, giá trị nghệ thuật cho các tác phẩm âm nhạc, không để giới trẻ bị thiếu thốn về đời sống tinh thần, dẫn đến tìm tới các ca khúc có nội dung nhạt nhẽo, phản cảm.

Theo ông Đức Trung, “tuổi thọ” của những sản phẩm như Con mèo xuân, Đánh bắt cá xa bờ hay những ca khúc nhảm nhí khác rất ngắn ngủi, thiếu giá trị nghe lại. Bởi, các MV này chỉ gây chú ý được một thời gian rồi sẽ chết yểu. Cuối cùng, sự đào thải của thị trường nhạc Việt rất khủng khiếp. Khán giả sẽ là những người "cầm cân nảy mực" để quyết định chất lượng, thời gian tồn tại của một sản phẩm âm nhạc. Chỉ những tác phẩm có chất lượng, được đầu tư công phu, mang lại những giá trị về chân - thiện - mỹ mới được công chúng đón nhận và lan tỏa rộng rãi, lâu dài.

Chung quan điểm, ThS. Lê Thị Vương Nguyệt - Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM chia sẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển công nghệ truyền thông số, âm nhạc đại chúng (popular music) đã và đang chiếm vị trí trung tâm trong đời sống văn hóa của giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với sự bùng nổ về hình thức, công nghệ và giá trị kinh tế thị trường, không ít sản phẩm âm nhạc chạy theo thị hiếu, thương mại hóa hoặc lệch chuẩn văn hoá, làm phai nhạt giá trị nghệ thuật và nhân văn vốn có của âm nhạc Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác giáo dục thẩm mỹ, củng cố đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực thông qua âm nhạc đại chúng trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với những người làm nghệ thuật sáng tác, biểu diễn, quản lý và đào tạo nghệ thuật.

Trong đó, các cơ quan quản lý về văn hóa, đơn vị truyền thông và các nền tảng mạng nên phối hợp xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống, tạo động lực cho sáng tạo bền vững và nhân văn thông qua những cuộc thi sáng tác cho giới trẻ, xây dựng các dự án kết nối cộng đồng di sản văn hóa để thu hút nghệ sĩ giao lưu học tập và sáng tác. Bên cạnh đó, cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu dân gian - vùng miền trong sáng tác và biểu diễn, hướng tới xây dựng "thương hiệu âm nhạc Việt Nam" trên bản đồ quốc tế.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Bàn về những giải pháp để thị trường nhạc Việt không còn những MV nhảm nhí, thiếu giá trị, lệch chuẩn, ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Chuyên viên Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng nhất là xây dựng nền tảng thẩm mỹ nghệ thuật đầy đủ ba chiều cho người sáng tạo nghệ thuật, người biểu diễn và cả đối tượng hưởng thụ nghệ thuật.

"Trước tiên, hệ thống giáo dục của chúng ta cần thay đổi, cần có một nền giáo dục thực tế và toàn diện chứ không phải lối dạy, học nặng về nhồi nhét lý thuyết, đặt nặng các môn kiến thức, xem thường các môn năng khiếu để rèn luyện, định hình thẩm mỹ nghệ thuật lành mạnh, giáo dục tình cảm, đạo đức xã hội ngay từ các bậc học phổ thông, nền tảng đạo đức và thẩm mỹ nghệ thuật. Công tác quản lý nhà nước cần ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật một cách cụ thể hơn, chế tài mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu cũng như trên không gian mạng", ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ cho biết.

Không chỉ ca sĩ, hot TikToker cũng phát hành sản phẩm âm nhạc với ca từ vô bổ, nhảm nhí.

Sở Văn hóa và Thể thao duy trì tổ chức các cuộc liên hoan nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực nhằm tôn vinh cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, vinh danh, động viên kịp thời các văn nghệ sĩ trẻ có những đóng góp tích cực cho nền văn hóa nghệ thuật của Thành phố từ đó tạo động lực cho lớp văn nghệ sĩ trẻ phấn đấu, cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề cử các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực tham gia các hoạt động tập huấn, về nguồn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước qua đó góp phần nâng cao ý thức của các nghệ sĩ với cộng động, xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả.

Các hội nghề nghiệp, cụ thể là Hội Âm nhạc cần thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc quản lý các ca sĩ, nhạc sĩ, hội viên lợi dụng không gian mạng để phát tán sản phẩm có nội dung phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu trong sáng, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ, giáo dục văn hóa ứng xử cho các ca sĩ, nhạc sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ.

"Điều cuối cùng và quan trọng nhất là ý thức của người nghệ sĩ, nhạc sĩ và cả công chúng, nếu cả ba đối tượng này đều được trau dồi, rèn luyện về kiến thức, thẩm mỹ nghệ thuật, đạo đức, trách nhiệm với xã hội để có được một nền tảng vững chắc thì những chiêu trò, những thứ nhân danh nghệ thuật nhưng rất phi nghệ thuật sẽ không có đất sống", theo bà Cẩm Lệ.