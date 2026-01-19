Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái đóng người tình của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh'

Hà Bích Ngọc gây chú ý khi xuất hiện trong "Lằn ranh". Cô đảm nhận vai Thủy, người có mối quan hệ tình cảm với Triển (nhân vật của Mạnh Trường).

Do NSƯT Nguyễn Mai Hiền cầm trịch, series Lằn ranh đang là phim truyền hình nhận sự quan tâm từ khán giả. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực màn ảnh nhỏ phía Bắc như NSND Trung Anh, Mạnh Trường, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Doãn Quốc Đam... Ở các tập gần nhất, sự xuất hiện của nữ diễn viên Hà Bích Ngọc được chú ý. Cô đảm nhận vai Thủy, người tình của Triển (Mạnh Trường).

Lần đầu đóng phim truyền hình, Hà Bích Ngọc thể hiện tròn vai, song vẫn cần cải thiện về đài từ, biểu cảm. Ngoài ra, ngoại hình đẹp, gương mặt hài hòa của nữ diễn viên cũng tạo thiện cảm với khán giả. Một số clip được trích ra từ phim ghi lại phân cảnh có Hà Bích Ngọc nhận lượt xem lớn trên mạng xã hội.
Hà Bích Ngọc sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô có chiều cao 1,65 m, số đo ba vòng 83-61-90 cm. Người đẹp theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô chuộng diện những bộ đầm dáng dài hoặc ôm sát để khoe lợi thế hình thể. Các trang phục của nữ diễn viên thường có màu sắc trung tính hoặc pastel.

Trước khi tham gia phim ảnh, Hà Bích Ngọc là người mẫu nhiều năm qua. Sau đó, cô theo học lớp đào tạo diễn viên của VFC. Lằn ranh là phim truyền hình đầu tiên cô tham gia.

Ngoài thời gian dành cho công việc, đam mê của Hà Bích Ngọc là du lịch. Cô thường tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch xa, đặc biệt là biển.

Vẻ ngoài gợi cảm của diễn viên sinh năm 2001 khi diện áo tắm. Trong một bài phỏng vấn, Hà Bích Ngọc cho biết trước đây, cô từng có ý định thi một cuộc thi sắc đẹp. Song sau đó, cô không tự tin với chiều cao nên rút lui.
Hà Bích Ngọc chia sẻ cô mong muốn theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài. Sau series Lằn ranh, cô hy vọng có cơ hội tham gia nhiều dự án phim và thử sức ở các dạng nhân vật khác nhau.

An Nhi

Ảnh: FBNV

