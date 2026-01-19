Cô gái đóng người tình của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh'

Do NSƯT Nguyễn Mai Hiền cầm trịch, series Lằn ranh đang là phim truyền hình nhận sự quan tâm từ khán giả. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực màn ảnh nhỏ phía Bắc như NSND Trung Anh, Mạnh Trường, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Doãn Quốc Đam... Ở các tập gần nhất, sự xuất hiện của nữ diễn viên Hà Bích Ngọc được chú ý. Cô đảm nhận vai Thủy, người tình của Triển (Mạnh Trường).