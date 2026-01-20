Người con cả 'tuyệt tình' của David Beckham

Nhà Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông sau bức tâm thư dài 6 trang của Brooklyn. Trong đó, con trai cả của David Beckham tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình. Anh cho biết bản thân im lặng, chịu đựng suốt nhiều năm nhưng cuối cùng chọn cách lên tiếng để bảo vệ mình khi cha mẹ và ê-kíp truyền thông tiếp tục đưa những câu chuyện riêng tư ra báo chí.

Ngoài ra, chàng trai cho biết anh từng bị "kiểm soát bởi cha mẹ luôn coi trọng việc quảng bá hình ảnh trước công chúng hơn tất cả mọi thứ" và kể từ khi kết hôn với Nicola Peltz, anh đã tìm thấy "sự bình yên và nhẹ nhõm" sau khi phải vật lộn với chứng lo âu trầm trọng.

Brooklyn Beckham cáo buộc cha mẹ từng có nhiều hành động nhằm "phá hoại" chuyện tình cảm của anh và vợ. Vài tuần trước khi lễ cưới chính thức diễn ra vào năm 2022, hai người liên tục gây áp lực, tìm cách để Brooklyn ký nhượng quyền sử dụng tên của mình cho họ. Brooklyn lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân, vợ anh và những người con của hai người trong tương lai. Ngoài ra, những chi tiết như tranh cãi về váy cưới, chỗ ngồi trong tiệc hay các can thiệp vào khâu tổ chức được Brooklyn xem là bước ngoặt khiến quan hệ gia đình rạn nứt nghiêm trọng.

Sau bài đăng gây chấn động của con trai, vợ chồng cựu danh thủ chưa có động thái lên tiếng. Song trên các nền tảng mạng xã hội, công chúng đang chia phe, tranh cãi gay gắt về tâm thư của Brooklyn Beckham. Trước khi xảy ra lùm xùm với gia đình, Brooklyn Beckham được biết đến với vai trò đầu bếp. Sau khi thành hôn, Brooklyn chuyển đến Miami (Mỹ) sống cùng vợ và xây dựng sự nghiệp.

Trong một bài phỏng vấn, Brooklyn tiết lộ động lực thúc đẩy anh nghiêm túc với công việc này là vì vợ không biết nấu ăn. "Trước dịch Covid-19, tôi và cả Nicola đều dở chuyện bếp núc. Vì thương vợ nên tôi học nấu ăn. Hành trình ẩm thực của tôi bắt đầu từ đó", anh nói. Trong khi đó, Nicola làm diễn viên. Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Celebrity Net Worth ước tính tổng tài sản của vợ chồng Brooklyn khoảng 60 triệu USD . Họ từng mua căn hộ trị giá 10 triệu USD ở Beverly Hills lúc mới cưới. Vào tháng 3/2023, cặp sao quyết định rao bán. Vợ chồng họ hiện sống trong ngôi nhà khác ở Mỹ. Vợ của Brooklyn là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner Peltz.

Trước khi được biết đến với vai trò đầu bếp, con trai cả của David Beckham từng muốn làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giống cha. Sau đó, Brooklyn theo học nhiếp ảnh và truyền thông tại một trường ở London. Anh được nhận vào học nhiếp ảnh tại Trường Parsons tại New York, Mỹ. Tuy nhiên Brooklyn đã bỏ học sau chưa đầy một năm. Ngoài ra, con trai cả nhà Beckham từng thử sức làm người mẫu. Sự nghiệp thiếu dấu ấn khiến Brooklyn Beckham thường mang tiếng không có tài, chủ yếu dựa hơi cha mẹ.

