Màn tương tác gây sốt của Đình Bắc và Quân A.P

Quân A.P gọi Đình Bắc là idol và hẹn gặp tiền đạo dịp Tết Nguyên đán. Trong khi cầu thủ tiết lộ anh "mất ngủ" khi nam ca sĩ chia sẻ lại video.

Trên kênh cá nhân, tiền đạo Đình Bắc đăng tải video, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình vừa qua tại U23 châu Á 2026. Anh sử dụng một đoạn trong ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền và chú thích: "Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần".

Sau đó, Quân A.P bất ngờ để lại bình luận dưới video này và gọi Đình Bắc là idol (thần tượng - PV). Anh còn hẹn gặp chân sút của U23 Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Quân A.P còn chia sẻ lại video nói trên của Đình Bắc.

Tiền đạo mang áo số 6 gửi lời cảm ơn và cho biết "mất ngủ" trước hành động của Quân A.P.

Quân A.P và Đình Bắc có màn tương tác gây chú ý trên mạng xã hội.

Quân A.P (tên thật là Phạm Anh Quân) được biết đến với các ca khúc ballad tình cảm. Thế mạnh của anh là chất giọng trầm ấm, hợp thể hiện những giai điệu tình buồn với tinh thần nhẹ nhàng. Ngoài giọng hát ổn, người hâm mộ gọi Quân A.P là "hot boy" vì điển trai, nét thư sinh và hiền lành hợp nhãn số đông.

Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Nhờ show này, nam ca sĩ thu hút được nhiều người hâm mộ. Anh tận dụng sức nóng chương trình để ra mắt MV Đầu anh toàn là em. Tuy nhiên, MV không đạt hiệu ứng bùng nổ. Gần đây, anh gây chú ý khi tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Đình Bắc (sinh năm 2004) hiện là ngôi sao của U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết.

Anh sở hữu chiều cao 1,8 m, hình thể săn chắc. Đình Bắc thu hút lượng khán giả đông đảo. Trên trang cá nhân, anh thường đăng ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.