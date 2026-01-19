Người đẹp được 'đẩy thuyền' với Đình Bắc

Dưới các bài đăng gần đây của Á hậu Cẩm Ly, nhiều tài khoản mạng tích cực "đẩy thuyền" với Đình Bắc. Song người đẹp giữ động thái im lặng.

Những ngày qua, tên của Nguyễn Đình Bắc liên tục lọt xu hướng tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài các thông tin về gia cảnh, học vấn, chuyện tình cảm của ngôi sao mang áo số 7 cũng đặc biệt được dân mạng quan tâm.

Gần đây, chân sút của U23 Việt Nam vướng tin đồn hẹn hò Á hậu Cẩm Ly. Nguồn cơn xuất phát từ việc dân mạng phát hiện Đình Bắc từng "thả tim" một bài đăng của á hậu trên trang cá nhân. Trong khi người đẹp cũng để lại tương tác dưới hai bài viết của Đình Bắc trước đây. Dù tài khoản của cả hai không theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Cẩm Ly là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh: Phương Lâm.

Dưới các bài đăng gần đây của Á hậu Cẩm Ly, nhiều tài khoản mạng tích cực "đẩy thuyền" cô với Đình Bắc. Song người đẹp giữ động thái im lặng.

Cẩm Ly sinh năm 2003 đến từ Đắk Lắk. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng gương mặt khả ái. Cô là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Người đẹp đang theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời là người mẫu ảnh tự do.

Sau khi giành giải á hậu 2, Cẩm Ly muốn tập trung cho việc học và cân bằng với công việc, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. “Tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ và học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân”, người đẹp chia sẻ.

Trên trang cá nhân trước đây, Cẩm Ly thường đăng tải ảnh trong những chuyến du lịch sang chảnh hoặc diện trang phục hàng hiệu. Người đẹp giải thích cô là người mẫu ảnh, nên trang phục hay phụ kiện đắt tiền xuất hiện trên hình là đồ mượn, hoặc được phía đối tác chuẩn bị. "Tôi xây dựng hình ảnh bên ngoài có hơi hào nhoáng chút. Nhưng tôi không phải "phú bà", cô nói.