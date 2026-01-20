Con dâu David Beckham khoe hình xăm

Nicola Peltz bất ngờ khoe hình xăm mới trên cơ thể. Động thái gần nhất của nữ diễn viên gây chú ý.

Theo Mirror, Nicola Peltz vừa đăng tải ảnh chụp trước gương và khoe hình xăm mới trên cơ thể. Cô diện nội y màu xanh, trang điểm kỹ lưỡng. Động thái mới đây của cô gây chú ý.

Đặc biệt, hình xăm được viết bằng tiếng Yiddish, với nội dung: "Gia đình là trên hết". Mirror đánh giá đây là thông điệp mà nữ diễn viên gửi gắm đến chồng mình sau khi anh có động thái muốn giảng hòa với cha mẹ cùng anh chị em trong nhà sau một năm không liên lạc.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ đầu bếp trẻ luôn có xu hướng làm hài lòng vợ nhưng anh ấy sẽ kết nối lại với gia đình trong một thời điểm nào đó.

Nicola Peltz khoe hình xăm mới. Ảnh: IGNV.

Trước đó, con dâu David Beckham quyết định gỡ bỏ hình ảnh chụp chung với Victoria Beckham vào năm 2024. Cô cũng chặn tài khoản mạng của cha mẹ và các em chồng.

Từ khi làm dâu nhà Beckham, Nicola Peltz không ít lần xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Cả hai từng xung đột vào năm 2022. Khi đó, mẹ chồng - nàng dâu không thống nhất trong việc lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là khi nói đến váy cưới.

Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của Victoria nhưng cuối cùng lại mặc một chiếc váy cưới của Valentino.

Sự rạn nứt bùng phát khi Brooklyn và vợ không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5/2025. Trong show diễn thời trang của Victoria sau đó, vợ chồng Brooklyn cũng hoàn toàn vắng mặt. Brooklyn và Nicola chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3/2023.

Brooklyn Beckham từng gửi văn bản pháp lý, yêu cầu cha mẹ chỉ làm việc với luật sư riêng và ngừng liên hệ trực tiếp. Con trai cả của David Beckham cũng được cho là rất đau lòng trước những cáo buộc "kỳ thị phụ nữ" nhắm tới Nicola Peltz. Anh không chấp việc vợ mình bị bôi nhọ, tấn công trên mạng xã hội.