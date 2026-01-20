Victoria Beckham sốc, suy sụp

Theo nguồn tin thân cận, vợ của David Beckham suy sụp hoàn toàn sau tâm thư dài 6 trang đến từ con trai cả.

Theo Mirror, đến thời điểm hiện tại, David và Victoria Beckham vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những cáo buộc của con trai cả. Song theo nguồn tin thân cận với gia đình cựu danh thủ, Victoria Beckham được cho là suy sụp trước bài 'tố' dài 6 trang từ Brooklyn.

"Victoria sụp đổ, sốc đến tột cùng khi biết con trai mình lại làm điều này", Mirror dẫn lời nguồn tin.

"Mọi người đều bị sốc. Nhưng Victoria hoàn toàn suy sụp. Cô ấy rất lo lắng. Cũng như David, cả hai lo rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho thương hiệu Beckham, với những cáo buộc về sự giả dối và các mối quan hệ giả tạo. Họ không biết con trai cả sẽ còn nói ra những điều gì nữa", nguồn tin tiết lộ.

Victoria được cho là đang suy sụp trước những cáo buộc từ phía con trai. Ảnh: FilmMagic.

Ngoài ra, theo nguồn tin, vợ chồng cựu danh thủ Anh vẫn đổ lỗi cho Nicola. Cả hai cho rằng cô ấy đã xúi giục chồng làm vậy.

"Họ liên tục đổ lỗi cho Nicola. Nhưng như Brooklyn đã nói, anh ấy buộc phải làm vậy. Anh ấy chán ngấy việc bị họ thao túng. Anh ấy đã gửi thư pháp lý yêu cầu họ ngừng nói về họ và tung tin sai sự thật. Về chiếc váy cưới, đó là một hành động tồi tệ của Victoria", nguồn tin tiết lộ thêm.

Trong khi Victoria "đang vô cùng đau khổ", David tỏ ra tức giận. Anh lo sợ những cáo buộc này sẽ phá hỏng tất cả.

Gia đình Beckham được cho là đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau những cáo buộc gay gắt của Brooklyn.

Ít tiếng trước, Brooklyn lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng để trực tiếp lên tiếng về những rạn nứt sâu sắc với David và Victoria. Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ đã nỗ lực kiểm soát truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Trong bài đăng dài, đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ kiểm soát, lợi dụng và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Brooklyn chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu kể từ khi rời xa vòng tay của David và Victoria.

"Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát trong phần lớn cuộc đời. Tôi lớn lên cùng nỗi lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã chọn, tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi cùng gia đình tương lai", anh nói.