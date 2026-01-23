Brooklyn Beckham lộ diện

Brooklyn Beckham cùng vợ nghỉ dưỡng tại bãi biển Malibu. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của đầu bếp trẻ sau bức tâm thư dài 6 trang "tố" cha mẹ.

Theo Daily Mail, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Brooklyn Beckham và vợ - Nicola Peltz cùng đi dạo ở bãi biển Malibu. Cặp vợ chồng diện trang phục kín đáo, dắt cún cưng và uống cà phê. Nicola Peltz rạng rỡ bên chồng, trong khi Brooklyn ôm vợ tình tứ.

Cả hai được trông thấy nói chuyện vui vẻ trong suốt quá trình đi dạo trên bãi biển.

Đây là lần đầu tiên vợ chồng Brooklyn Beckham xuất hiện, kể từ sau bức tâm thư dài 6 trang "tố" cha mẹ với những lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham cùng vợ nghỉ dưỡng tại bãi biển Malibu. Ảnh: Backgrid.

Từ đó đến nay, Brooklyn chưa hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Tương tự Nicola Peltz cũng giữ động thái im lặng.

Trong khi đó, Victoria vẫn cập nhật các hình ảnh, clip trên trang cá nhân như chưa có chuyện gì xảy ra. David Beckham cũng từ chối phản hồi khi bị báo giới chất vấn sau tâm thư dài của con trai cả cùng các cáo buộc gây chấn động.

Ở một cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC sau đó, anh chỉ trả lời một cách chung chung về mạng xã hội và việc nuôi dạy con cái. "Trẻ con mắc sai lầm, nhưng chúng được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi", Beckham nói. "Đôi khi bạn cũng phải để chúng mắc những sai lầm đó", cựu danh thủ tiếp tục.

Gia đình Beckham được cho là đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau những cáo buộc gay gắt của Brooklyn, theo Mirror.

Ngày 19/1, Brooklyn lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng để trực tiếp lên tiếng về những rạn nứt sâu sắc với David và Victoria. Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ đã nỗ lực kiểm soát truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Trong bài đăng dài, đầu bếp cáo buộc cha mẹ kiểm soát, lợi dụng và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Brooklyn chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu kể từ khi rời xa vòng tay của David và Victoria.

"Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát trong phần lớn cuộc đời. Tôi lớn lên cùng nỗi lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã chọn, tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi cùng gia đình tương lai", anh nói.