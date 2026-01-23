Trấn Thành quá tự tin hay đang ngày càng hời hợt với điện ảnh?

Một cuộc tranh luận nổ ra sau khi Trấn Thành công bố dàn diễn chính tham gia dự án Tết. Ngoài Quốc Anh, tất cả diễn viên chính của dự án đều là người mẫu, ca sĩ.

Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 ngày càng trở nên nóng hơn khi các dự án đến từ những đạo diễn, nhà sản xuất lớn đã lần lượt công bố trailer, poster và dàn diễn viên chính tham gia dự án. Trong đó, dự án nhận được kỳ vọng hơn cả trong bộ tứ năm nay là Thỏ ơi đến từ đạo diễn Trấn Thành - cha đẻ của 4 dự án trên trăm tỷ.

Cũng bởi kỳ vọng nên khi nam đạo diễn giới thiệu tất cả thành viên trong đội hình Thỏ ơi, gồm dàn diễn viên chính và phụ, một cuộc tranh luận dữ dội bùng nổ trên mạng xã hội, trong đó bình luận thất vọng chiếm chủ đạo.

Trong dàn cast chính của Thỏ ơi, chỉ có Quốc Anh là diễn viên. Những thành viên còn lại là rapper, ca sĩ, người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm về diễn xuất. Không chỉ vậy, Trấn Thành còn mời Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều… tham gia dự án.

Với một đội hình toàn diễn viên không chuyên cộng với thời gian sản xuất, ghi hình trong thời gian ngắn ngủi, chất lượng của Thỏ ơi lẫn sự tâm huyết với điện ảnh của Trấn Thành đang đối diện nhiều ngờ vực, hoài nghi.

Điều gì đang xảy ra với ‘Thỏ ơi’?

Trong số 4 dự án phim Tết năm nay, Thỏ ơi là dự án công bố showcase cùng các diễn viên chính muộn nhất. Tới tối 21/1, Trấn Thành mới chính thức trình làng poster, dàn cast của dự án, trong sự kiện diễn ra ở TP.HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại, nam đạo diễn cùng nhà sản xuất chưa công bố trailer chính thức của dự án. Theo thông thường, ngay trong buổi showcase phim hoặc sau sự kiện, nhà sản xuất thường sẽ tung trailer cùng một số best cut để phần nào gợi mở được màu sắc chủ đạo của phim. Tất nhiên, điều này tùy vào chiến lược marketing của từng đơn vị khác nhau. Song so với các dự án phim Tết trước đó của Trấn Thành, Thỏ ơi lại có một hướng đi khác.

Một điều khác nữa của Trấn Thành ở dự án mới nhất đến từ việc phần đông diễn viên chính và phụ góp mặt, đều là gương mặt mới. Ngoài Trấn Thành, vừa giữ vai trò đạo diễn, giám đốc sản xuất, anh kiêm nhiệm thêm một vai nhỏ là Trần Kim, các “linh hồn” của phim được trao cho Pháo (Nhật Hạ), Lỵly (Hải Linh,), Quốc Anh (Ngọc Sơn), Vĩnh Đam (Thế Phong), Văn Mai Hương (Hải Lan).

Dàn diễn viên chính góp mặt trong dự án Thỏ ơi của Trấn Thành.

Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều… cũng được công bố sẽ góp mặt ở dự án của Trấn Thành.

Trong số dàn diễn viên chính, ngoài Quốc Anh là có kinh nghiệm đóng phim, từng góp mặt ở Bộ tứ báo thủ (phim Tết Nguyên đán 2025 của Trấn Thành cùng vài dự án truyền hình khác), tất cả gương mặt còn lại đều là ca sĩ, người mẫu. Pháo và Lyly là hai “em xinh” vừa góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Em xinh “say hi” mùa đầu tiên do Trấn Thành làm MC. Trong khi Văn Mai Hương và Vĩnh Đam đều là lần đầu hợp tác với nam đạo diễn.

Việc nam đạo diễn chọn lựa một dàn cast chính toàn diễn viên không chuyên, nhanh chóng vấp tranh luận trái chiều. Thậm chí, việc Trấn Thành giao vai chính cho một nhân vật từng vướng ồn ào về phát ngôn kỳ thị cộng đồng LGBT là Vĩnh Đam cũng khiến một bộ phận công chúng lên tiếng, phản ứng gay gắt.

Ở góc độ của một đạo diễn, khi được hỏi về việc lựa chọn toàn gương mặt mới là người mẫu, ca sĩ, TikToker cho dự án điện ảnh quan trọng, Trấn Thành phản hồi: "Một người đạo diễn phải làm tốt vai trò coaching diễn xuất cho diễn viên của mình. Đạo diễn mà không làm được điều đó thì dở. Tôi sẽ chỉ chọn diễn viên hợp vai và luôn chọn gương mặt mới. Tôi không chọn vì họ là diễn viên chuyên nghiệp và đã có thâm niên diễn xuất, mà vì họ có linh hồn phù hợp với vai diễn. Còn chuyện họ diễn thế nào sẽ do tôi và họ đồng hành với nhau".

Những phát ngôn của Trấn Thành cho thấy việc anh tự tin vào khả năng đào tạo, dẫn dắt các gương mặt mới. Và quá sớm để có thể đưa tới kết luận rằng sự tự tin này của Trấn Thành có thể trả về "quả ngọt" hay không.

Nhưng có thể nhận định rằng Trấn Thành đang quá mạo hiểm với một dự án điện ảnh toàn những người không có kinh nghiệm diễn xuất, trong khi thời gian sản xuất Thỏ ơi lại quá ngắn ngủi. Cụ thể, Thỏ ơi bấm máy vào giữa tháng 8 và đến đầu tháng 12 là công bố first look poster. Trong thời gian này, Trấn Thành còn tham gia ghi hình Running Man Vietnam mùa 3, dẫn chung kết Em xinh "say hi" và concert sau đó; chung kết Anh trai "say hi" mùa hai, concert cùng tên. Anh cũng làm host một game show khác có tên AI là ai?...

Nếu điểm lại thời gian sản xuất, hoàn thiện các dự án điện ảnh của Trấn Thành trong 5 năm đổ lại đây, Thỏ ơi có thể là phim có giai đoạn ngắn kỷ lục, vỏn vẹn khoảng 4 tháng.

Trấn Thành có đang hời hợt với điện ảnh?

Trên các diễn đàn, hội nhóm về phim ảnh, chủ đề về việc phim Tết của Trấn Thành với dàn diễn viên toàn người mẫu, ca sĩ, TikToker đang thu hút nhiều bàn luận, với các ý kiến trái chiều khác nhau. Trong đó số, lượng bình luận phản ứng, ngờ vực vào Trấn Thành chiếm áp đảo. Việc Trấn Thành phát ngôn "chọn diễn viên không chọn đời tư" khi chọn Vĩnh Đam vào dàn cast, tại buổi showcase cũng bị phản ứng mạnh.

"Thật khó hiểu khi một đạo diễn lại chọn diễn viên mà chỉ có Quốc Anh là diễn viên chuyên nghiệp, còn lại toàn ca sĩ, người mẫu. Sân khấu tạp kỹ hay gì"; "Có vẻ gu chọn diễn viên của Trấn Thành ngày càng lạ"; "Thời gian quay phim thì ngắn mà diễn viên lại toàn tay ngang, không thể không nghi ngờ chất lượng dự án của Trấn Thành"; "Năm ngoái, Bộ tứ báo thủ có Kỳ Duyên, Tiểu Vy đã thấy chán rồi, năm nay lại một dàn rapper, ca sĩ, người mẫu"... là những phản ứng từ dân mạng.

Trấn Thành đang đối diện với nhiều hoài nghi sau khi công bố poster, dàn diễn viên Thỏ ơi.

Thậm chí, dưới các bài đăng công bố poster, dàn diễn viên phim của Trấn Thành, nhiều khán giả cũng để lại hàng nghìn bình luận với các quan điểm khác nhau.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cho rằng Trấn Thành đang nỗ lực để phát hiện những gương mặt mới, số đông lại phản đối với việc một dự án điện ảnh mà chỉ có một nam chính là diễn viên. Không ít người đặt nghi vấn Trấn Thành mời các em xinh, anh trai vốn là những đàn em thân quen của anh để giảm tổng chi phí sản xuất, nâng mức an toàn cho dự án. Ngoài ra, dàn ca sĩ, rapper này cũng có lượng khán giả nhất định, giúp đạo diễn Thỏ ơi mở rộng tệp khách hàng, đẩy mạnh khâu quảng bá, truyền thông...

Trở lại với Thỏ ơi, đây là dự án mà số lượng diễn viên chuyên nghiệp góp mặt ít ỏi nhất trong tất cả tác phẩm Trấn Thành giới thiệu đến công chúng trong hơn 5 năm qua. Kể từ Bố già, Mai hay Nhà bà Nữ, số lượng diễn viên thực lực, có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, đều chiếm tỷ lệ áp đảo.

Đến Bộ tứ báo thủ, việc Tiểu Vy và Kỳ Duyên là hai hoa hậu được Trấn Thành chọn góp mặt trong dàn cast chính, cũng từng nhận ý kiến trái chiều vào năm ngoái. Dù với Tiểu Vy, cô không phải là gương mặt mới, khi từng đóng một số phim điện ảnh trước đó hay Kỳ Duyên cũng trải qua khóa đào tạo bài bản về diễn xuất. Dù vậy, cả hai vẫn bị chê về diễn xuất, thoại và đài từ khô cứng, biểu cảm thiếu tự nhiên.

Đặt trên bàn cân về diễn xuất ở đường đua phim Tết Nguyên đán năm nay, Thỏ ơi đến từ Trấn Thành đang có phần lép vế đối với những đối thủ còn lại. Trong khi Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) có Anh Tú Atus, Trường Giang và Lê Khánh; Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) sở hữu cặp nam - nữ chính thực lực nhất hiện tại của điện ảnh Việt là Tuấn Trần - Phương Anh Đào hay Mùi phở (Minh Beta) có Thu Trang, Quốc Tuấn, Hà Hương...

Tất nhiên, với thương hiệu Trấn Thành, Thỏ ơi vẫn sẽ ăn nên làm ra ngoài rạp. Tuy nhiên, chất lượng phim, kịch bản lẫn doanh thu của nam đạo diễn đang trên đà giảm sút kể từ Bộ tứ báo thủ. Với những thông tin hiện có, nếu Thỏ ơi tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của Bộ tứ báo thủ, vị thế của Trấn Thành ở thị trường điện ảnh sẽ bị lung lay.