Ai cứu David Beckham?

"Thương hiệu Beckham" rực rỡ trong gần 3 thập kỷ bỗng chốc lung lay sau 6 trang tâm thư của con trai cả. Điều gì có thể cứu vãn một đế chế có tầm ảnh hưởng toàn thế giới là câu hỏi được đặt ra.

"Suốt đời tôi, cha mẹ đã thao túng các câu chuyện trên báo chí. Những bài đăng trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình hay mối quan hệ đều là sự dàn dựng

... Gia đình tôi đặt việc quảng bá và hợp đồng lên trên hết. Thương hiệu Beckham là số một. Tình yêu gia đình được định đoạt bằng việc bạn đăng bao nhiêu ảnh lên mạng xã hội hoặc bạn xuất hiện nhanh thế nào trong các buổi chụp hình chung".

Những cáo buộc từ phía Brooklyn Beckham trong tâm thư dài 6 trang được ví như "quả bom nổ chậm" được kích hoạt và bỗng chốc phá hủy mọi thứ. Một gia đình kiểu mẫu - thương hiệu Beckham - biểu tượng của quyền lực, đứng trước bờ vực lung lay.

Hai ngày qua, những chủ đề liên quan đến đại gia đình Beckham liên tiếp được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, xử lý khủng hoảng, thậm chí nhà tâm lý, thay nhau phân tích, mổ xẻ. Và trong thời điểm hỗn loạn, câu hỏi được đặt ra là thương hiệu Beckham sau gần 3 thập kỷ gây dựng và phát triển rực rỡ, hào nhoáng, liệu có thể cứu vãn.

Lý do nhà Beckham im lặng?

David và Victoria từ lâu được biết đến với những động thái mạnh mẽ trước các tin đồn liên quan đến gia đình. Họ thậm chí can thiệp pháp lý, không ngại kiện tụng với các cáo buộc ác ý nhắm tới những thành viên trong nhà. Song lần này, vợ chồng cựu danh thủ Anh đều giữ động thái im lặng.

Trong lần xuất hiện mới nhất tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, David ngó lơ câu hỏi từ phía nhà báo về tâm thư dài của con trai cả cùng các cáo buộc gây chấn động. Cựu danh thủ Anh lịch lãm trong bộ vest, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, mỉm cười, sau đó bước đi. Ở một cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC sau đó, anh chỉ trả lời một cách chung chung về mạng xã hội và việc nuôi dạy con cái. "Trẻ con mắc sai lầm, nhưng chúng được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi", Beckham nói. "Đôi khi bạn cũng phải để chúng mắc những sai lầm đó", cựu danh thủ tiếp tục.

Tương tự, Victoria không lên tiếng.

Việc bộ đôi giữ động thái im lặng trong "cơn bão" khủng hoảng truyền thông được xem là bước đi khôn ngoan nhất để giảm thiểu thiệt hại về mặt hình ảnh cho thương hiệu Beckham, theo nhận định của chuyên gia PR Mayah Riaz. Trên Mirror, bà nhận định việc đối đầu trực diện hay dùng pháp lý sẽ phản tác dụng, khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, chiến thuật tối ưu trong thời điểm hiện tại là "Business as usual" (duy trì công việc như bình thường) và giữ im lặng để dư luận tự hạ nhiệt, tránh làm trầm trọng thêm mâu thuẫn gia đình.

"Trả đũa sẽ là một sai lầm lớn và những lời đe dọa pháp lý chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình. Một cuộc phỏng vấn chỉ càng làm cho những cáo buộc thêm phần hợp thức hóa. Chiến lược khả thi nhất theo tôi là giữ im lặng, không bình luận, phản hồi. Thay vào đó, việc sử dụng các nguồn tin thân cận để đính chính khéo léo và tin tức tự trôi qua theo chu kỳ 72 giờ là bước đi khôn ngoan nhất để giảm thiểu thiệt hại về mặt hình ảnh cho thương hiệu Beckham", Riaz nói.

Brooklyn gây sốc với loạt cáo buộc nhắm tới cha mẹ. Ảnh: IGNV.

Chung quan điểm, Meilin Wong, CEO của Milk & Honey PR cho rằng sự kiềm chế, bình tĩnh và thận trọng là điều đặc biệt quan trọng đối với vợ chồng David ngay lúc này.

"Không phải cuộc khủng hoảng nào cũng cần phải lên tiếng. Đến một lúc nào đó, ông bà Beck phải tìm được sự cân bằng giữ việc xây dựng hình ảnh trước công chúng và bảo vệ con cái đằng sau đó. Việc biến nỗi đau của một đứa trẻ trở thành đề tài để khai thác liên tục là sai lầm. Bất kỳ sự hàn gắn thực sự nào, nếu có xảy đến, nên diễn ra bên ngoài ống kính. Nếu cái giá phải trả cho một hình ảnh gia đình hoàn hảo là mất đi đứa con của mình, liệu điều đó có đáng", Meilin Wong phân tích.

Tương lai của đế chế Beckham

Brooklyn không hề nương tay trong màn công kích, ném những viên gạch vào lớp vỏ bọc hào nhoáng mà cha mẹ anh đã dày công xây dựng suốt hàng chục năm. Sự giận dữ của con trai cả đã phá tan hình ảnh gia đình hoàn hảo như tranh vẽ.

"Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương hiệu hơn tất cả mọi thứ khác. Thương hiệu Beckham là số một. Tình yêu gia đình được định đoạt bằng việc bạn đăng bao nhiêu ảnh lên mạng xã hội hoặc bạn xuất hiện nhanh thế nào trong các buổi chụp hình chung", là một trong số cáo buộc gây sốc từ phía Brooklyn.

Vậy liệu thương hiệu Beckham có thể vượt qua được đợt "tấn công" này? Hay đây là dấu chấm hết cho đế chế tỷ bảng Anh của họ, là những câu hỏi được đặt ra.

Tương lai của thương hiệu Beckham trở nên lung lay. Ảnh: WireImage.

Theo Mayah Riaz, không thể phủ nhận đây là một thời điểm quan trọng đối với thương hiệu Beckham. Vụ việc có thể gây tổn hại lớn đến danh tiếng và là đòn chí mạng nặng nề nhưng không phải là sự kết thúc của một đế chế. Bởi trong quá khứ, nhà Beckham từng vượt qua những bê bối còn tồi tệ và khủng khiếp hơn nhiều.

"Điều khác biệt là cuộc tấn công này đến từ chính trong nội bộ gia đình. Những cáo buộc của Brooklyn gây chấn động vì lột trần bộ mặt gia đình, nơi có một người mẹ kiểm soát, các vết nứt đằng sau vẻ hào nhoáng. Tuy nhiên, sự cảm thông của công chúng ở Anh vẫn nghiêng về Victoria và David. Họ được xem là những tấm gương về sự cần cù, đã xây dựng nên thành công từ con số không. Brooklyn, dù đúng hay sai, vẫn bị coi là người con trai được nuông chiều, chỉ biết lên tiếng muộn màng. Hiện tại, nguy cơ đối với anh ấy là bị gán mác là một đứa trẻ con nhà giàu hay than vãn hơn là một người con trưởng thành bị tổn thương", chuyên gia đánh giá.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ công ty phân tích truyền thông CARMA, những cuộc thảo luận về thương hiệu Beckham bỗng nhiên tăng vọt sau tâm thư kéo dài 6 trang của Brooklyn.

"Thương hiệu Beckham đã đạt kỷ lục về lượng tin tức đưa tin", Charles Lankester, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách danh tiếng và rủi ro tại Ruder Finn Asia nói. Mô tả hậu quả là "ồn ào và đầy lời đồn thổi" trong ngắn hạn, Lankester nhận định thêm rằng vụ việc khó có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho thương hiệu.

Ông cho rằng những mâu thuẫn gia đình hiếm khi mang tính sống còn. Đối với Lankester, rủi ro lớn hơn là không được nhắc đến chút nào.

"Điều không thể phủ nhận là sức hút mãnh liệt của cái tên Beckham. Giữa những tin tức về căng thẳng địa chính trị và ngoại giao quốc tế, câu chuyện gia đình vẫn chiếm lĩnh các trang nhất ở Anh và thậm chí cả ở châu Á. Chính sự chú ý đó củng cố tầm ảnh hưởng văn hóa của thương hiệu ngay cả trong những thời điểm hỗn loạn", Lankeste kết luận.