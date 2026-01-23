Hùng Thuận, Trịnh Thăng Bình nói về Đình Bắc

U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 diễn ra căng thẳng. Gần cuối hiệp hai, cú sút của Đình Bắc giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-1.

Tối 23/1 (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Trận dấu diễn ra trên sân King Abdullah Sport City.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam ghi bàn thắng mở màn ở phút thứ 30. Quốc Việt là người lập công sau pha kiến tạo từ Đình Bắc. U23 Việt Nam thi đấu chắc chắc và liên tục áp đảo vào khung thành đối phương. Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc tìm mọi cách để thay đổi tình thế trận đấu. Ở phút 69, Kim Tae Won giúp đội tuyển san bằng tỷ số trước U23 Việt Nam.

Song vài phút sau, Đình Bắc giúp U23 lấy lại cục diện bằng một cú sút phạt đẹp mắt.

Màn thể hiện của ngôi sao mang áo số 7 nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nước nhà. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng dành những mỹ từ cho Đình Bắc.

Trịnh Thăng Bình gọi Đình Bắc là "Ronaldo Việt Nam" và cho biết: "Đình Bắc đá quá hay". Trong khi đó, Hùng Thuận cũng có bài đăng và "thả tim" cho tiền đạo quê Phú Thọ. Tiến Luật chia sẻ trên trang cá nhân: "Nguyễn Đình Bắc, đỉnh quá trời rồi".

Ca sĩ Lê Minh MTV cũng theo dõi từng giây phút của trận đấu. Anh cho biết đã sẵn sàng "đi bão" nếu U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc.

Diễn viên Huỳnh Phương, ca sĩ Minh Quân, người mẫu Lê Thúy, ca sĩ Hòa Minzy... dành nhiều lời động viên tinh thần, khen ngợi cho các chân sút nước nhà trong trận đấu căng thẳng, gay cấn đến phút cuối. Hòa Minzy bày tỏ: "Thương thực sự, quá kiên cường". "Hôm nay dù kết quả thế nào cũng mong khán giả hãy thương các em U23, các em đã chơi với tinh thần dũng cảm, hết sức mình", Lê Thúy viết.

Ở phút 86, sau một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, Đình Bắc có động tác vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ số 6 của U23 Hàn Quốc. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, khép lại trận đấu sớm với người hùng của U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc sau đó san bằng tỷ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ để tranh hạng 3. U23 Việt Nam bất lợi khi trên sân chỉ còn 10 cầu thủ.