Người đẹp Hong Kong ở Phú Quốc

Chu Trí Hiền vừa có kỳ nghỉ dưỡng nhiều ngày tại Phú Quốc. Cô bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh sắc, ẩm thực tuyệt vời của "đảo ngọc" Việt Nam.

Mỹ nhân TVB liên tục cập nhật nhiều bài đăng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Trong loạt ảnh, Chu Trí Hiền dành nhiều lời khen cho cảnh sắc, ẩm thực nơi đây. Người đẹp chia sẻ đây là lần đầu tiên tới đảo ngọc, song mọi thứ nằm ngoài tưởng tượng của cô.

"Tôi cảm thấy Phú Quốc thực sự thú vị, nhiều địa điểm để check-in. Cảnh biển rất đẹp. Trước khi đi tới đây, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng mọi thứ thật bất ngờ. Đây là địa điểm mà mọi người nên đến để trải nghiệm", cô chia sẻ.
Người đẹp diện đầm maxi vàng nổi bật, đội mũ rộng vành và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Phú Quốc. Trong kỳ nghỉ này, cô đi cùng một nhóm bạn thân. Họ cùng nhau khám phá những địa điểm nổi tiếng, đặc sản tại đây.

Chu Trí Hiền đi cáp treo, ngắm màn bắn pháo hoa, tận hưởng khoảng thời gian thư thái, bình yên.

Người đẹp gợi cảm trong bộ bikini màu trắng. Cô tạo dáng bên bể bơi vô cực. Ở tuổi 40, mỹ nhân TVB vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, cân đối.

Chu Trí Hiền sinh năm 1986, là diễn viên kiêm người dẫn chương trình tại Hong Kong. Năm 2012 và 2013, cô đăng ký thi Hoa hậu Hong Kong, nhưng không đoạt giải. Dù vậy, nhờ nhan sắc xinh đẹp, Trí Hiền gây ấn tượng với lãnh đạo đài và được TVB ký hợp đồng độc quyền. Những bộ phim đáng chú ý của cô là Đi cùng bạn, Big White Duel, Những kẻ ba hoa, Đường tâm phong bạo 3...

An Nhi

Ảnh: IGNV

