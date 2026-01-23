Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong ngày cưới của con trai

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:02 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái xe mui trần màu đỏ, dẫn đầu đoàn nhà trai, trong lễ vu quy của Minh Hoàng và Phương Nhi.

Ngày 22/1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai, đến đón Phương Nhi về làm dâu. Ông lái xe mui trần màu đỏ, chở người nhà đến lễ vu quy của con trai Minh Hoàng và Phương Nhi. Trên xe không có bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, vì theo phong tục miền Bắc, mẹ chồng kiêng ra mặt đón dâu.

Trong ngày vui của hai con, tỷ phú cũng đại diện nhà trai phát biểu và gửi lời chúc phúc tới Minh Hoàng, Phương Nhi.

pham nhat vuong anh 1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai, đến đón Phương Nhi về làm dâu. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Sau lễ vu quy, lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào chiều tối 22/1. Trong ngày vui, Minh Hoàng và Phương Nhi thực hiện các nghi thức truyền thống như rót rượu, cắt bánh. Sau đó, cả hai trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người.

Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc với những lời chúc viên mãn dành cho hai gia đình cũng như cô dâu, chú rể.

Lễ cưới của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi là một trong những hỷ sự được quan tâm nhất trong thời gian qua.

pham nhat vuong anh 2

Phương Nhi rạng rỡ bên doanh nhân Minh Hoàng. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Phương Nhi từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến ở Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong Tập đoàn Vingroup. Cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi một năm trước đó và lựa chọn lối sống kín tiếng để tập trung phát triển sự nghiệp.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện đầm cưới thanh lịch.

1 giờ trước

An Nhi

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng phạm nhật vượng phương nhi minh hoàng

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

Đọc tiếp

Brooklyn Beckham lo dien hinh anh

Brooklyn Beckham lộ diện

5 giờ trước 09:59 23/1/2026

0

Brooklyn Beckham cùng vợ nghỉ dưỡng tại bãi biển Malibu. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của đầu bếp trẻ sau bức tâm thư dài 6 trang "tố" cha mẹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý