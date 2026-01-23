Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong ngày cưới của con trai

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái xe mui trần màu đỏ, dẫn đầu đoàn nhà trai, trong lễ vu quy của Minh Hoàng và Phương Nhi.

Ngày 22/1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai, đến đón Phương Nhi về làm dâu. Ông lái xe mui trần màu đỏ, chở người nhà đến lễ vu quy của con trai Minh Hoàng và Phương Nhi. Trên xe không có bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, vì theo phong tục miền Bắc, mẹ chồng kiêng ra mặt đón dâu.

Trong ngày vui của hai con, tỷ phú cũng đại diện nhà trai phát biểu và gửi lời chúc phúc tới Minh Hoàng, Phương Nhi.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai, đến đón Phương Nhi về làm dâu. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Sau lễ vu quy, lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào chiều tối 22/1. Trong ngày vui, Minh Hoàng và Phương Nhi thực hiện các nghi thức truyền thống như rót rượu, cắt bánh. Sau đó, cả hai trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người.

Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc với những lời chúc viên mãn dành cho hai gia đình cũng như cô dâu, chú rể.

Lễ cưới của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi là một trong những hỷ sự được quan tâm nhất trong thời gian qua.

Phương Nhi rạng rỡ bên doanh nhân Minh Hoàng. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Phương Nhi từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến ở Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong Tập đoàn Vingroup. Cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi một năm trước đó và lựa chọn lối sống kín tiếng để tập trung phát triển sự nghiệp.