Tối nay Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Đại nhạc hội pháo hoa nghệ thuật với quy mô lớn sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối nay, để chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo; Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Chương trình diễn ra tối 23/1 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sự góp mặt của khoảng 25.000 người, trong đó có 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên. Những giọng ca hàng đầu Việt Nam sẽ hòa nhịp trong khúc hát ngợi ca vẻ đẹp và thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.

Đại nhạc hội pháo hoa nghệ thuật với quy mô lớn sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối nay. Ảnh: Sun Group.

Hành trình nghệ thuật dẫn dắt khán giả đi qua 3 chương. Trong đó, chương I mang tên "Tráng ca dưới cờ Đảng” tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng; đến "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" mở ra không gian nghệ thuật sâu lắng và khép lại bằng "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khúc ca của niềm tự hào, khát vọng và tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV.

Sân khấu chương trình được dàn dựng với quy mô với hơn 3.000 m2 màn hình LED di động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, công nghệ 3D mapping hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật xuyên suốt chương trình, ở các điểm nhấn quan trọng nhất, để liên tục giữ nhịp cảm xúc và dẫn dắt cảm xúc khán giả.

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành.

Theo đơn vị tổ chức, những chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, hình thái, tạo nên "sân khấu ánh sáng" mãn nhãn giữa trời đêm Thủ đô.