Victoria Beckham 'kiểm soát' con trai đến bao giờ

Quyền "kiểm soát" của Victoria Beckham đối với con trai được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Sau tất cả, Brooklyn chọn đứng về phía vợ - Nicola Peltz.

Theo Mirror, trong bài đăng "tố" cha mẹ dài 6 trang trước đó của Brooklyn, chi tiết khiến công chúng đổ dồn sự quan tâm là việc Victoria Beckham từng liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để con trai cả ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.

"Họ đòi tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản của thỏa thuận sẽ được thực hiện. Việc tôi trì hoãn đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ nhận được. Kể từ đó, họ không bao giờ đối xử với tôi như trước. Gia đình tôi đặt việc quảng bá và hợp đồng lên trên hết", Brooklyn chia sẻ.

Brooklyn dùng nhiều lời lẽ gay gắt để 'tố' Victoria Beckham. Ảnh: WireImage.

Tờ Daily Mail đưa tin rằng các tài liệu cho thấy Victoria đã đăng ký nhãn hiệu tên con trai mình vào tháng 12/2016 và thời hạn đăng ký được cho là đến tháng 12/2026. Khi hết hạn, Brooklyn sẽ có thể gia hạn thông qua luật sư riêng của mình. Như vậy, quyền "kiểm soát" của Victoria Beckham đối với con trai được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Vào tháng 4/2017, BBC News cho biết Victoria đã đăng ký nhãn hiệu tên của bốn người con của với các cơ quan sở hữu trí tuệ ở Anh và châu Âu. Điều này sẽ cho phép bốn người con phát hành các sản phẩm mang thương hiệu của mình và ngăn chặn người khác làm điều tương tự. Victoria và David trước đó đã đăng ký nhãn hiệu tên của họ lần lượt vào năm 2002, 2000.

Trở lại với tâm thư của Brooklyn, anh không đề cập cụ thể thời điểm những rạn nứt gia đình bắt đầu. Song một nguồn tin nội bộ tiết lộ có thể xác định chính xác thời điểm mọi chuyện trở nên tồi tệ giữa gia đình Peltz và Beckham. Tất cả bắt đầu bằng một "sai lầm" từ phía nhà cựu danh thủ khi họ lần đầu gặp bố mẹ của Nicola.

"Khi họ đến nhà Peltz lần đầu, nhà Beckham đã cử đội an ninh đến trước để kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ khu vực. Đó là thủ tục thông thường khi bạn là một cặp đôi nổi tiếng hàng đầu nhưng điều đó không được gia đình Peltz chấp nhận. Tất nhiên rồi, họ có đội ngũ an ninh riêng và là những người giỏi nhất. Vì vậy không cần thiết phải để khách của họ làm điều này. Điều đó đã gây ra sự nghi ngờ", Mirror dẫn lời nguồn tin.

Người này nói thêm: "Cảm giác là phía nhà Beckham đang ngầm nói rằng họ quan trọng hơn nhà Peltz. Đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhưng là một khởi đầu không tốt".